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Чотири туристи постраждали внаслідок катастрофи повітряної кулі у Словенії

Гліб Парфененко
Чотири людини постраждали внаслідок катастрофи повітряної кулі у Словенії

Чотири людини постраждали в авіакатастрофі в Словенії, повідомляє Associated Press з посиланням на поліцію.

Постраждалі випали з повітряної кулі під час посадки за сильного вітру, повідомив словенському агентству STA представник центру повітроплавання.

Поліція розслідує, що пішло негаразд під час посадки неподалік столиці Любляни. На повітряній кулі перебували шестеро людей, п’ятеро з них бельгійці туристи.

Постраждалих було доставлено до місцевої лікарні, їх життю нічого не загрожує, повідомили в поліції.

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