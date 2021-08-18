У Сінгапурі виплачено понад півмільйона компенсацій за побічні ефекти вакцини

Влада Сінгапуру виплатила 782 000 доларів (575 300 доларів США) як компенсацію місцевим жителям, які мали серйозні побічні ефекти після вакцинації проти коронавірусу. Про це у вівторок повідомила газета The Straits Times з посиланням на представників Міністерства охорони здоров’я республіки.

Найвищі виплати – 225 000 доларів (165,9 тисячі доларів США) – отримали дві людини, у тому числі 16-річний підліток, який отримав зупинку серця після першої дози вакцини від консорціуму BioNTech та Pfizer, повідомляє агентство. “З початку року 144 особи отримали компенсацію”, – додали у МОЗ.

Згідно із заявою міністерства, найпоширеніші випадки лікування пов’язані з гострими алергічними реакціями, розладами нервової системи та серцево-судинними захворюваннями, інформує “Фокус”.

Управління охорони здоров’я Сінгапуру заявило у понеділок, що в країні введено понад 7,5 мільйонів доз вакцин у рамках урядової програми вакцинації. За даними агентства, “зареєстровано 389 випадків побічних ефектів, що становить 0,005%”.