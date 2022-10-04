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СінгапурТуризм

У найкрасивішому аеропорту світу збудують новий термінал

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У найкрасивішому аеропорту світу збудують новий термінал

Сінгапурський аеропорт відомий своїми фонтанами, водоспадами, садом метеликів та кінотеатром. Влада країни повідомляє, що незабаром у повітряній гавані з’явиться новий термінал.

Сінгапурський аеропорт Чангі довгий час вважався за самостійний пункт призначення для туристів. Протягом десятиліття він залишався непереможним у щорічній премії Skytrax “Кращі аеропорти світу”, поступившись своєю короною лише катарському міжнародному аеропорту Хамад у 2021 році. 2022 року він посів третє місце у списку.

Офіційні особи обіцяють, що це місце стане продовженням Сінгапуру, а не просто ще одним елементом транспортної інфраструктури. Термінал 5 збільшить пропускну спроможність приблизно на 50 мільйонів пасажирів на рік. Це велика кількість, враховуючи, що його чотири діючі пасажирські термінали здатні обслуговувати близько 82 мільйонів пасажирів на рік.

У найкрасивішому аеропорту світу збудують новий термінал

Дизайн розробляється спільно з міжнародними архітектурними фірмами KPF та Heatherwick Studio.

Концепція нового терміналу буде серією кварталів. Це означає, що буде не просто одна гігантська будівля, а кілька будівель – від маленьких до великих майданчиків.

Прем’єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун зазначив, що T5 буде таким же великим, як усі чотири існуючі термінали разом узяті. Будівництво розпочнеться приблизно за два роки, і очікується, що об’єкт відкриється в середині 2030-х років. Площею 1080 га він матиме систему з трьох злітно-посадкових смуг і буде пов’язаний з іншими чотирма терміналами.

У найкрасивішому аеропорту світу збудують новий термінал

Аеропорт Чангі обслужив 68,3 мільйонів пасажирів у 2019 році, до пандемії. Згідно з офіційними даними аеропорту, після ослаблення вимог до карантину та тестування пасажиропотік у липні 2022 року досяг 55 відсотків від рівня, що існував до пандемії.

Аеропорт Чангі відкрився 1981 року. В аеропорту є басейн, центр новин, кінотеатр і спортивна арена, мегагірка заввишки 12 метрів і сад метеликів. Головною пам’яткою тут є 40-метровий вихор HSBC, який каскадом струмує через величезне вікно в центрі споруди і вважається найвищим у світі критим водоспадом. Тут також є кінотеатр IMAX з 11 залами та лісова долина Шисейдо, чотириповерховий сад з пішохідними стежками, оточений ландшафтом площею понад 235 000 квадратних футів, водоспад Вортекс.

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