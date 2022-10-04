У найкрасивішому аеропорту світу збудують новий термінал

Сінгапурський аеропорт відомий своїми фонтанами, водоспадами, садом метеликів та кінотеатром. Влада країни повідомляє, що незабаром у повітряній гавані з’явиться новий термінал.

Сінгапурський аеропорт Чангі довгий час вважався за самостійний пункт призначення для туристів. Протягом десятиліття він залишався непереможним у щорічній премії Skytrax “Кращі аеропорти світу”, поступившись своєю короною лише катарському міжнародному аеропорту Хамад у 2021 році. 2022 року він посів третє місце у списку.

Офіційні особи обіцяють, що це місце стане продовженням Сінгапуру, а не просто ще одним елементом транспортної інфраструктури. Термінал 5 збільшить пропускну спроможність приблизно на 50 мільйонів пасажирів на рік. Це велика кількість, враховуючи, що його чотири діючі пасажирські термінали здатні обслуговувати близько 82 мільйонів пасажирів на рік.

Дизайн розробляється спільно з міжнародними архітектурними фірмами KPF та Heatherwick Studio.

Концепція нового терміналу буде серією кварталів. Це означає, що буде не просто одна гігантська будівля, а кілька будівель – від маленьких до великих майданчиків.

Прем’єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун зазначив, що T5 буде таким же великим, як усі чотири існуючі термінали разом узяті. Будівництво розпочнеться приблизно за два роки, і очікується, що об’єкт відкриється в середині 2030-х років. Площею 1080 га він матиме систему з трьох злітно-посадкових смуг і буде пов’язаний з іншими чотирма терміналами.

Аеропорт Чангі обслужив 68,3 мільйонів пасажирів у 2019 році, до пандемії. Згідно з офіційними даними аеропорту, після ослаблення вимог до карантину та тестування пасажиропотік у липні 2022 року досяг 55 відсотків від рівня, що існував до пандемії.

Аеропорт Чангі відкрився 1981 року. В аеропорту є басейн, центр новин, кінотеатр і спортивна арена, мегагірка заввишки 12 метрів і сад метеликів. Головною пам’яткою тут є 40-метровий вихор HSBC, який каскадом струмує через величезне вікно в центрі споруди і вважається найвищим у світі критим водоспадом. Тут також є кінотеатр IMAX з 11 залами та лісова долина Шисейдо, чотириповерховий сад з пішохідними стежками, оточений ландшафтом площею понад 235 000 квадратних футів, водоспад Вортекс.