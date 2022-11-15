Всі розділи
ГоловнаСінгапурПасажир Singapore Airlines пригрозив бортпровіднику скинути його з літака за відмову принести...
СінгапурТуризм

Пасажир Singapore Airlines пригрозив бортпровіднику скинути його з літака за відмову принести води

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Пасажир Singapore Airlines пригрозив бортпровіднику скинути його з літака за відмову принести води

Пасажира Singapore Airlines вигнали з літака через глузування з акценту бортпровідника і прохання принести води, що супроводжувалися погрозами. Інцидент зняли на відео, ролик опублікував Daily Mail.

На кадрах видно, як пасажир, що стоїть у проході літака, голосно повторює бортпровіднику прохання принести води. Член екіпажу намагається його заспокоїти, проте це тільки більше дратує чоловіка, і він починає знущатися з акценту співробітника авіакомпанії і повторює зміненим голосом його відповіді. Також на ролику чути, як бешкетник погрожує скинути співрозмовника з літака, якщо йому відмовлять у вимозі.

Зрештою бортпровідник видає чоловікові невелику пляшку води, у відповідь герой відео в’їдливо йому дякує. Після під оплески інших пасажирів чоловіка виводять із літака поліцейські.

Представник Singapore Airlines уточнив, що чоловік почав дивно поводитися ще під час роздачі харчування. Після його численних запитів на алкоголь бортпровідники, оцінивши ситуацію, відмовили йому у випивці, що спровокувало неадекватну поведінку.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму