Пасажир Singapore Airlines пригрозив бортпровіднику скинути його з літака за відмову принести води

Пасажира Singapore Airlines вигнали з літака через глузування з акценту бортпровідника і прохання принести води, що супроводжувалися погрозами. Інцидент зняли на відео, ролик опублікував Daily Mail.

На кадрах видно, як пасажир, що стоїть у проході літака, голосно повторює бортпровіднику прохання принести води. Член екіпажу намагається його заспокоїти, проте це тільки більше дратує чоловіка, і він починає знущатися з акценту співробітника авіакомпанії і повторює зміненим голосом його відповіді. Також на ролику чути, як бешкетник погрожує скинути співрозмовника з літака, якщо йому відмовлять у вимозі.

Зрештою бортпровідник видає чоловікові невелику пляшку води, у відповідь герой відео в’їдливо йому дякує. Після під оплески інших пасажирів чоловіка виводять із літака поліцейські.

Представник Singapore Airlines уточнив, що чоловік почав дивно поводитися ще під час роздачі харчування. Після його численних запитів на алкоголь бортпровідники, оцінивши ситуацію, відмовили йому у випивці, що спровокувало неадекватну поведінку.