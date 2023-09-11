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СінгапурТуризм

Евакуація пасажирів літака з палаючим двигуном потрапила на відео

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Евакуація пасажирів літака з палаючим двигуном потрапила на відео

У літака китайської авіакомпанії Air China спалахнув двигун незадовго до посадки в Сінгапурі. Евакуація пасажирів потрапила на відео.

Видання Global Times уточнює, що інцидент стався 10 вересня з рейсом, який прямував з провінції Сичуань на південному заході Китаю до Сінгапуру. На борту перебували 146 пасажирів та дев’ять членів екіпажу.

Зазначається, що під час приземлення лайнера в аеропорту Чангі в салоні з’явився дим. Після посадки пасажирів було евакуйовано, дев’ятеро людей при цьому отримали легкі травми.

Відомо, що пожежу у лівому двигуні вдалося загасити. Причина інциденту з’ясовується.

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