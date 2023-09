Евакуація пасажирів літака з палаючим двигуном потрапила на відео

У літака китайської авіакомпанії Air China спалахнув двигун незадовго до посадки в Сінгапурі. Евакуація пасажирів потрапила на відео.

Видання Global Times уточнює, що інцидент стався 10 вересня з рейсом, який прямував з провінції Сичуань на південному заході Китаю до Сінгапуру. На борту перебували 146 пасажирів та дев’ять членів екіпажу.

Зазначається, що під час приземлення лайнера в аеропорту Чангі в салоні з’явився дим. Після посадки пасажирів було евакуйовано, дев’ятеро людей при цьому отримали легкі травми.

Pratt&Whitney engine on fire, Air China flight evacuated on Singapore runway.

CA403 TFU-SIN squawking 7700 shortly before landing at Singapore due to PW1100G engine fire. Heavy smoke in cabin, crew evacuated the plane on runway.

The aircraft is a 4-year old A320neo B-305J. pic.twitter.com/CHBTPt8Du2

— FATIII Aviation (@FATIIIAviation) September 10, 2023