Справжнє диво: похований під снігом турист помахав гелікоптеру, і його помітили

Історія чудового порятунку в горах потрапила на відео та облетіла весь інтернет, передає Daily Mail.

Гірськолижник-аматор зник серед схилів швейцарських Альп майже місяць тому. У непроглядній темряві щасливцю дивом вдалося привернути увагу вертольота, що пролітав над ним. На опублікованих у мережі кадрах видно, як замурований під снігом чоловік із останніх сил махає єдиною вільною рукою.

Відео чудового і навіть незрозумілого порятунку людини зняв фельдшер Матьє Ламбер.

“Зниклий чоловік катався на лижах у районі Лідаїрдес, коли 8 лютого на нього обрушилася лавина. Сім’я молодика підняла на сполох і викликала рятувальні служби після того, як він, так і не повернувся. Група рятувальників спочатку перевірила автостоянку, з якої чоловік почав свою подорож. Потім вони почали літати маршрутом, про який він перед виїздом повідомив сім’ї. Зрештою команда виявила сліди на снігу. Дивом вони помітили людину, яка махає ним з-під величезної купи снігу”, – ділиться деталями рятувальної операції видання.

Лавини досить поширені у Швейцарії: в альпійських кантонах, що входять до складу Швейцарських Альп, щорічно сходить близько 10 000 лавин. Близько 80 відсотків з них сходять у лютому, березні та квітні. Щороку лавини забирають життя понад 150 людей у всьому світі, передає британський таблоїд.