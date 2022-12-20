Понад 200 літрів джину вкрали з дна озера у Швейцарії

Як повідомляє Switzerland Times, з дна Боденського озера в Швейцарії на кордоні з Австрією та Німеччиною зникла сталева куля з джину, що зберігалася всередині 230 л.

Напій мав провести на дні озера 100 днів для наполягання.

Джин був залитий у металеву 800-кілограмову сталеву кулю, прикріплену до бетонного блоку. Коли співробітники компанії-виробника прибули до озера, щоб забрати кулю, виявилося, що вона зникла.

Усередині кулі знаходився вміст майже 400 пляшок джину, за більшу частину яких уже було заплачено клієнтами, тепер покупці не зможуть отримати напій вчасно.