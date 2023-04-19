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ТуризмШвеція

Туристів жахнув портрет їхньої дитини в старовинному готелі у Швеції

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристів жахнув портрет їхньої дитини в старовинному готелі у Швеції

Сім’я Стівенсонів поверталася додому після лижної подорожі Швецією і вирішила зупинитися на ніч в одному з місцевих готелів. Під час вечері в їдальні один із дітей помітив знайоме обличчя, що дивилося на нього зі стіни. Історію, яка б могла лягти в основу сценарію фільму жахів, розповідає Mirror.

“Дочка сказала: “Мамо, на стіні висить фотографія Барні”. Придивившись уважніше, Джені Стівенсон побачила портрет дитини, як дві краплі води схожого на її семирічного сина”, – наводить слова туристки видання.

Як зазначило видання, на стіні висіла картина шведського художника Карла Ларссона із зображенням маленької дівчинки, на диво схожої на сина наляканої туристки.

За словами Дженні, тривогу посилювало розташування готелю в “старовинному будинку зі скрипучою статтю”, а картина “Квіти на лузі” тільки додала лякаючу ноту в навколишнє оточення.

Мати двох дітей поділилася знахідкою в соцмережах, що “збиває з пантелику”, не на жарт налякавши своїх передплатників.

“Щойно заселилися до нашого відокремленого сільського готелю типу “ліжко – сніданок” і знайшли картину, на якій наш молодший син зображений у вигляді маленької дівчинки”, – пише мама трьох дітей на своїй сторінці у Twitter.

Пізніше письменниця доповнила піст, описавши, як прокинулася посеред ночі від “жахливого звуку, схожого на перегортання сторінок або перетасовування колоди карт”.

За її визнанням у блозі, жінка замкнула всі двері у своєму номері та планувала навіть замкнути кімнату дітей, але втрималася.

Незважаючи на всі лякаючі деталі, сімейство таки вибралося з гостьового будинку наступного ранку “живим і неушкодженим”, підсумувало видання.

Один із передплатників припустив, що нічні звуки могла видавати “дитина, яка намагається вибратися з картини”.

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