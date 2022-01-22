Шведи масово відмовляються від авіаперельотів

Кілька років тому виник такий незвичайний термін як “флюгскам” (flygskam), що в перекладі означає сором від польотів. У світовий лексикон його запровадили шведи. Докладніше про це явище – у матеріалі “ДІП”.

Жителі Швеції відчувають провину за вплив авіаперельотів на навколишнє середовище. До речі, сучасні авіалайнери порівняно з поїздами викидають у повітря у 20 разів більше відходів. Саме тому шведи масово пересідають на залізничний транспорт.

Основоположницею руху “флюгскам” багато хто вважає шведську екологічну активістку Грету Тунберг. Але насправді концепція зародилася у 2017 році, коли популярний співак Стаффан Ліндберг заявив, що польоти на літаках сприяють негативній зміні клімату та закликав відмовитись від них.

Примітно, що фахівці поставили під сумнів ідеологію шведів. Експерти впевнені, що екологія не єдиний фактор, який змушує шведів відмовлятися від польотів. На їхню думку, це також спровоковано високим авіаційним податком та економічною невизначеністю.

Згідно зі статистикою позаминулого року кількість пасажирів, що подорожують літаками, скоротилася на дев’ять відсотків. Вже на той момент було ясно, що цей показник активно зростатиме. Зараз, через пандемію, оцінити його об’єктивно, звичайно, складно.