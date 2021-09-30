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COVID Travel NewsШВЕЦІЯ

Практично всі обмеження через COVID-19 у Швеції знімаються

Гліб Парфененко
Практично всі обмеження на COVID-19 у Швеції знімаються

Швеція зняла майже всі обмеження, введені у зв’язку з пандемією коронавірусу, повідомляє шведське телебачення SVT. Знімаються обмеження щодо кількості учасників публічних та приватних заходів, припиняються рекомендації щодо віддаленої роботи.

Людям із симптомами рекомендується залишатися вдома та проходити обстеження на коронавірус. Люди, які не пройшли повний курс вакцинації, повинні тримати дистанцію та уникати скупчення людей.

“Все, що зараз робиться, базується на високому рівні вакцинації у Швеції. Для того, щоб відчувати себе в безпеці, вона повинна ще більше зростати. Якщо ви не були щеплені, зараз саме час це зробити”, – сказав державний епідеміолог Андерс Тенель.

За даними Шведського агентства громадського здоров’я, 83,6% населення країни отримало принаймні одну дозу вакцини, а 76,5% були повністю вакциновані. Всього з початку пандемії у Швеції було зареєстровано 1 151 173 випадки зараження.

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