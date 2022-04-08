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ТуризмШрі-Ланка

Шрі-Ланка запустила цілодобову службу консультування туристів

Євгеній Подольський

Влада Шрі-Ланки запустила цілодобову службу консультування туристів.

Зазначається, що гаряча лінія англійською мовою створена для туристів, які вже знаходяться в країні, а також для тих, хто планує поїздку на острів.

Уточнити всю потрібну інформацію туристи можуть за телефонним номером 1912 всередині країни або за номером
+9411242 68 00 з-за кордону.

Нагадаємо, раніше на Шрі-Ланці було введено режим надзвичайного стану через протести, викликані важкою економічною кризою, проте влада стверджує, що заворушення не торкнулися курортних районів острова, і туристи зможуть відпочивати у звичайному режимі.

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