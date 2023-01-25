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Саудівська Аравія видаватиме туристам новий тип віз

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Саудівська Аравія видаватиме туристам новий тип віз

Влада Саудівської Аравії видаватиме іноземцям новий тип віз — транзитні візи на 96 годин.

Влада країни оголосила про спільний проект з авіакомпанією Saudia під назвою «Ваш квиток – це віза». У його рамках іноземці з квитками цієї авіакомпанії зможуть перебувати у Саудівській Аравії чотири дні, тобто 96 годин. За цей час гості зможуть оглянути місцеві визначні пам’ятки або здійснити хадж.

Пасажирам Saudia буде доступне оформлення транзитної візи під час бронювання квитків онлайн вже у першому півріччі 2023 року. Поки що невідомо, чи така віза буде безкоштовною.

За розрахунками саудівської влади, нова програма збільшить попит на польоти до країни у іноземців на 40%.

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