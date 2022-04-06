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Саудівська АравіяТуризм

Саудівська Аравія приймає іноземних туристів без обмежень

Бовтун Марія

Більше не потрібні сертифікати про вакцинацію, ПЛР-тести та карантин.

У березні 2022 року рівень захворюваності на коронавірус в Саудівській Аравії став настільки незначним, що Міністерство охорони здоров’я королівства прийняло рішення скасувати обмеження для туристів і паломників, що в’їжджають.

Що потрібно туристу для в’їзду

Для подорожі потрібна електронна віза (заповнити заявку та сплатити мито можна за посиланням). При поданні заявки необхідно підтвердити наявність туристичної страховки. Віза видається на один рік, є багаторазовою та дозволяє перебувати в країні до 90 днів.

Сценарії подорожей Саудівською Аравією

Саудівська Аравія – сучасний напрямок, що відповідає очікуванням туристів, що звикли до відпочинку в країнах Арабського Сходу. У королівстві відбуваються фестивалі за участю світових зірок, етапи «Формули-1», виставки сучасного мистецтва та інші яскраві події.

При цьому країна має багату культурно-історичну спадщину, пропонуючи відвідати об’єкти, що збереглися з I століття до нашої ери.

У Саудівській Аравії туристи можуть досліджувати підводний світ Червоного моря або вирушити в круїз ним.

Любителі високої моди можуть вирушити на шопінг до салонів світових брендів.

Перегляньте приклади маршрутів і тривалість турів на проекті.

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