Саудівська Аравія планує побудувати один із найбільших у світі аеропортів

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді планують збудувати найбільший у світі аеропорт імені короля Салмана. Як повідомляє Bloomberg, він займе 57 кв. км, а приймати та відправляти літаки буде на шести паралельних злітно-посадкових смугах. Це дозволить обслужити 120 млн пасажирів до 2030 року, а до 2050-го – 185 млн. Для порівняння: в Атланті, де знаходиться найбільш завантажений аеропорт, їх п’ять: у 2021 році він обслужив 75 млн гостей, а у докоподібному 2019-му – 110 млн.

Створення нового гігантського аеропорту стало частиною плану перетворити Саудівську Аравію на лідера тургалузі, як на Близькому Сході. Мета – приймати 100 млн туристів до 2030 року та стати найпопулярнішим туристичним напрямом у світі. Для цього влада інвестує 1 трлн доларів. Яку частину цієї суми витратять на будівництво повітряної гавані, не розголошується. Об’єкт у столиці держави, який є одним із лідерів з видобутку нафти, працюватиме повністю на відновлюваних джерелах енергії.

На момент запуску аеропорту-гіганта (дата в публікації називається. – Ред.) туристам вже буде на що подивитися і де відпочити. У 2023 році в Саудівській Аравії гостей почне приймати курортна зона Red Sea на узбережжі Червоного моря поряд із містом Ель-Ваджх. Напередодні цього влада країни продовжила термін дії одноразових віз з 1 до 3 місяців.