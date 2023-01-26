Нова авіакомпанія Саудівської Аравії дозволить алкоголь та шорти на борту

Нова багатомільярдна авіакомпанія, яку фінансує суверенний фонд добробуту Саудівської Аравії, переверне туристичну індустрію королівства і стане в один ряд з Emirates і Qatar Airways.

Колишній виконавчий директор Etihad Airways Тоні Дуглас у жовтні минулого року залишив Абу-Дабі після того, як Саудівський фонд державних інвестицій (PIF) запропонував йому очолити нову авіакомпанію RIA, що базується в Ер-Ріяді.

Дуглас публічно не прокоментував повідомлення про те, що він мав очолити проект RIA, і лише сказав, що залишає Etihad Airways, щоб «скористатися пропозицією та можливостями в іншому місці». Авіакомпанія швидко замінила Дугласа Антоноалдо Невешем, колишнім виконавчим директором та членом правління португальського авіаперевізника TAP.

Водночас у Саудівській пресі промайнули повідомлення, що Дуглас більше не бере участі в проекті RIA, а фонд добробуту готується витратити 30 мільярдів доларів, щоб запустити авіакомпанію в рекордно короткі терміни.

Під час свого перебування в Etihad Дуглас доклав зусиль для різкого скорочення витрат і перетворення стратегії авіакомпанії, щоб повернути їй прибутковість. Незважаючи на драматичні наслідки пандемії, план Дугласа виявився напрочуд ефективним, і в першій половині 2022 року авіакомпанія повідомила про базовий операційний прибуток у розмірі 296 мільйонів доларів США.

RIA є ключовою частиною довгострокових планів модернізації Саудівської Аравії, які дозволять Королівству реновувати свою економіку та прийняти найближчими роками мільйони туристів.

Авіакомпанія базуватиметься в новому аеропорту, здатному обслуговувати близько 185 мільйонів пасажирів на рік. Існуючий національний авіаперевізник Saudia Airlines зосередить свою діяльність за межами Джідди, переважно з вильотами з Умри.

Модель RIA збудують на основі успішних регіональних мегапроектів Emirates та Qatar Airways. На борту подаватиметься алкоголь, а пасажирам чоловічої статі дозволять носити шорти. У польоті не буде місця для молитви, натомість мандрівникам запропонують звичні західні розваги.