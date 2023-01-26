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Саудівська АравіяТуризм

Нова авіакомпанія Саудівської Аравії дозволить алкоголь та шорти на борту

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Нова авіакомпанія Саудівської Аравії дозволить алкоголь та шорти на борту

Нова багатомільярдна авіакомпанія, яку фінансує суверенний фонд добробуту Саудівської Аравії, переверне туристичну індустрію королівства і стане в один ряд з Emirates і Qatar Airways.

Колишній виконавчий директор Etihad Airways Тоні Дуглас у жовтні минулого року залишив Абу-Дабі після того, як Саудівський фонд державних інвестицій (PIF) запропонував йому очолити нову авіакомпанію RIA, що базується в Ер-Ріяді.

Дуглас публічно не прокоментував повідомлення про те, що він мав очолити проект RIA, і лише сказав, що залишає Etihad Airways, щоб «скористатися пропозицією та можливостями в іншому місці». Авіакомпанія швидко замінила Дугласа Антоноалдо Невешем, колишнім виконавчим директором та членом правління португальського авіаперевізника TAP.

Водночас у Саудівській пресі промайнули повідомлення, що Дуглас більше не бере участі в проекті RIA, а фонд добробуту готується витратити 30 мільярдів доларів, щоб запустити авіакомпанію в рекордно короткі терміни.

Під час свого перебування в Etihad Дуглас доклав зусиль для різкого скорочення витрат і перетворення стратегії авіакомпанії, щоб повернути їй прибутковість. Незважаючи на драматичні наслідки пандемії, план Дугласа виявився напрочуд ефективним, і в першій половині 2022 року авіакомпанія повідомила про базовий операційний прибуток у розмірі 296 мільйонів доларів США.

RIA є ключовою частиною довгострокових планів модернізації Саудівської Аравії, які дозволять Королівству реновувати свою економіку та прийняти найближчими роками мільйони туристів.

Авіакомпанія базуватиметься в новому аеропорту, здатному обслуговувати близько 185 мільйонів пасажирів на рік. Існуючий національний авіаперевізник Saudia Airlines зосередить свою діяльність за межами Джідди, переважно з вильотами з Умри.

Модель RIA збудують на основі успішних регіональних мегапроектів Emirates та Qatar Airways. На борту подаватиметься алкоголь, а пасажирам чоловічої статі дозволять носити шорти. У польоті не буде місця для молитви, натомість мандрівникам запропонують звичні західні розваги.

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