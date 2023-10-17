На Червоному морі збудують мега-курорт за 500 мільярдів доларів у 33 рази більше за Нью-Йорк

Ще одна «нафтова» країна включилася в гонку рекордів у туризмі і планує побудувати мега-курорт за 500 мільярдів доларів у 33 рази більше за Нью-Йорк — у тому числі й на Червоному морі. Йдеться про Саудівську Аравію, яка представила проект Neom, який має стати містом та курортом майбутнього.

Як відзвітувала в саудівській пресі Глорія Гевара Манзо, головний радник міністра туризму Саудівської Аравії, кількість туристів у країні вдалося збільшити на 378%, а доходи від туризму зросли на 168%. У країні розраховують, що Саудівська Аравія стане світовою державою у сфері туризму та «другою нафтою» країни стане туризм.

При цьому міністр туризму країни Ахмед Аль-Хатахіб, який очолює глобальну туристичну стратегію Саудівської Аравії, особисто відвідує туристичні центри по всьому світу та моделює, як зробити Саудівську Аравію кращим місцем для подорожей, туризму та інвестицій. Також країна вкладає величезні інвестиції в мегапроекти, щоб зробити країну привабливою для туристів.

В рамках цього плану будуть збудовані нові міста, аеропорти та 600 тисяч (!!!) готельних номерів, заради чого країна інвестує 1 трильйон доларів у туристичний сектор. Одним із ключових пунктів плану розвитку туризму Саудівської Аравії є Червоне море, де знаходиться четвертий за величиною кораловий риф у світі.

“Флагманом туристичних проектів королівства є місто Неом, яке буде реалізовано з інвестиціями в 500 мільярдів доларів і буде в 33 рази більше за Нью-Йорк”, – додають у пресі. Місто в тому числі включатиме «туристичний кластер» Trojena, який розташовуватиметься за 50 км від узбережжя червономорської затоки Акаба, де висота гір досягає 2600 м.

Планується, що цей туристичний оазис буде відрізнятися величезним спектром послуг для мешканців та гостей. Цей гірський комплекс включає гірськолижні траси, інтерактивний природний заповідник, пляжні забудови, штучне прісноводне озеро, автоматизований порт і аеропорт. Також туристам обіцяні і «червономорські» кластери, у тому числі нові порти і довгі пляжі.