На Червоному морі готують до відкриття найфутуристичніший готель у світі

Перші фотографії «найфутуристичнішого готелю у світі» – курорту Sheybarah Resort, який входить у проект Red Sea Global, були представлені туристам. Відкриття «космічного курорту», який увібрав у себе всі високотехнологічні та екологічні тренди, а також «покликаного змінити імідж Саудівської Аравії» для туристів, очікується вже наступного, 2024 року.

Як розповідає саудівська преса, курорт буде розташований на безлюдному острові Шайбара в Червоному морі, за 45 хвилин шляху на човні від материка – Аравійського півострова. За словами розробників, тут дуже різноманітне середовище з густими мангровими чагарниками, пустельною флорою, пляжами з білими піщаними дюнами, кораловими мілинами та морською травою. Також тут знаходяться одні з найкрасивіших і незайманих коралових рифів у світі, де мешкає безліч видів птахів, риб та інших морських тварин. При цьому основна мета проекту — «як найкраще зберегти та покращити біорізноманіття у навколишньому середовищі, пропонуючи при цьому розкішний досвід, який привабить відвідувачів з усього світу». Також частиною мети заявлено «ребрендинг Саудівської Аравії як першокласного напряму морського екотуризму».

Що стосується самого процесу будівництва, то перша з надводних вілл готелю прибула в туристичний центр Червоного моря цього місяця, і 73 з них мають бути встановлені до дня відкриття. Як заявив генеральний директор Red Sea Global Джон Пагано, готель має стати лідером у галузі екологічно чистих технологій, таких як автономний розвиток з нульовим споживанням енергії та води. Він повністю живитись від сонячної ферми на території, а прісна вода поставлятиметься з власної опріснювальної установки курорту, яка також працюватиме на сонячній енергії. На острові також буде власний завод з переробки, щоб зменшити потребу у доставці матеріалів на острів та звести до мінімуму кількість відходів.

Після завершення будівництва готель зможе прийняти 140 туристів. Вони будуть прибувати через причал для гідролітаків, звідки їх доставлять на безпілотних баггі у внутрішню лагуну. Турист обіцяє водні вілли з кораловим рифом, а також пляжні вілли, також у складі готелю фірмовий ресторан, спа-салон з басейном і фітнес-центром. Також заявлено власний центр дайвінгу. “Це буде один з найбільш футуристичних готелів на планеті”, – запевняють автори.