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Чому вас можуть не пустити в Саудівську Аравію

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Чому вас можуть не пустити в Саудівську Аравію

Саудівська Аравія – країна із серйозними законами. Громадяни України мають оформляти до цієї країни електронну візу. Як правило, її оформлення займає від 5 до 30 хвилин. Проте видають її не всім. Про те, чому можуть не пустити до Саудівської Аравії — у матеріалі “ДІП”.

Ви їдете до забороненого міста

У Саудівській Аравії розташоване місто Мекка, яке вважається священним для мусульман. Сюди приїжджають паломники з усього світу, щоб відвідати найбільшу у світі мечеть Аль-Харам. Однак туристам в’їзд до Мекки заборонено, якщо вони не дотримуються мусульманської релігії. Якщо влада дізнається, що ви не мусульманин і збираєтеся в Мекку, в Саудівську Аравію вас не пустять.

У вас є друге заборонене громадянство

В’їзд на територію Саудівської Аравії заборонено людям із громадянством Катару. Це було зроблено через неоднозначну політику Катару в регіоні. Так 1996 року Катар заявив про тісні зв’язки з Ізраїлем і навіть відкрив торгове представництво країни у своєму регіоні. Незважаючи на те, що його пізніше закрили, Саудівська Аравія не пробачила цьому країні. Підданим держави дозволяється лише паломництво до Мекки.

Також не можна в’їжджати до Саудівської Аравії громадянам Ізраїлю через конфлікт у регіоні. Вони також можуть бути транзитними пасажирами. Тим не менш, Саудівська Аравія заявила, що люди зі штампами із закордонного паспорта про в’їзд та виїзд із Ізраїлю можуть перебувати на територію країни.

Вам менше ніж 18 років і ви літаєте поодинці

Особам, які не досягли 18 років і подорожують поодинці, візу до Саудівської Аравії не дадуть. Якщо дитина прилетіла без супроводу до країни, їй також можуть відмовити у в’їзді. Це пов’язано з візовою політикою країни — діти допускаються лише у супроводі батьків, незважаючи на те, що країну було визнано однією з найбезпечніших у регіоні.

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