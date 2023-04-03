Сльози, крики та молитви: у мережі завірусилося відео із салону палаючого літака

Днями у мережі стало вірусним та набрало мільйонні перегляди відео із задимленого салону літака.

У ролику чути голосний плач, молитви та крики пасажирів.

Примітно, що відео набуло популярності у багатьох країнах. На цьому акаунті блогера з Румунії сюжет зібрав 37 мільйонів переглядів.

Користувачі мережі намагаються дізнатися про подробиці популярного ролика, а ми розібралися в ситуації.

Насправді ж інцидент стався понад три роки тому: у січні 2020 року писали про аварію в Румунії. Літак британської авіакомпанії Ryanair, що летів із Бухаресту до Лондона, під час польоту наповнився їдким димом. На борту повітряного судна було 169 пасажирів. Відразу після зльоту екіпаж подав сигнал тривоги, повідомивши про задимлення в салоні літака.

У цей момент літак був на висоті близько 1500 метрів. Через кілька страшних для пасажирів хвилин екіпаж скасував тривогу, повідомивши про стабілізацію ситуації на борту. Проте було ухвалено рішення повернутися до аеропорту вильоту.

Представники авіакомпанії заявили про технічну несправність літака, що виникла внаслідок неправильної обробки корпусу літака від зледеніння перед зльотом. Рейс затримали на 8,5 години.