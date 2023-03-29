Всі розділи
ГоловнаМіжнародні організаціїЄСШенген розширять цього року ще на 1 країну
Міжнародні організаціїЄСРумунія

Шенген розширять цього року ще на 1 країну

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Шенген розширять цього року ще на 1 країну

Історія суперечок і планів щодо розширення Шенгену отримала продовження: Шенген розширять цього року ще на 1 країну — принаймні глава Євроради Шарль Мішель заявив, що Румунія відповідає критеріям для вступу до шенгенської зони.

Так, згідно з інформацією ЗМІ, він заявив на спільній прес-конференції з президентом республіки Клаусом Йоханнісом у Бухаресті. При цьому все може статися вже скоро — голова Євроради заявив, що досягти такої мети можна 2023 року.

Щоправда, за словами пана Мішеля, ця робота «вестиметься дуже напружено». Він підтримав ідею румунського президента, який раніше заявляв, що ЄС буде більш захищеним із Румунією та Болгарією в шенгенській зоні.

“Також абсолютно очевидно, що Румунія відповідає критеріям. Це означає, що настав час ухвалити політичне рішення якнайшвидше. І я докладу всіх своїх зусиль, щоб забезпечити прийняття такого рішення якнайшвидше”, — заявив голова Євроради.

Однак нагадаємо, що окрім прихильників якнайшвидшого прийняття до Євросоюзу Болгарії та Румунії є й противники. Насамперед Австрія, яка і «завалила» ідею прийняти ці дві країни до Євросоюзу ще у грудні 2022 року — тоді до Євросоюзу вступила лише Хорватія. І поки австрійська влада дотримується тих самих позицій: канцлер Австрії Карл Нехаммер продовжує заявляти, що навіть обговорення дорожньої карти про прийом Румунії та Болгарії до Шенгену може бути тільки після того, як почне прийматися перші заходи щодо обмеження нелегальної міграції. Крім того, за його словами, шенгенська зона не може бути розширена прямо зараз, оскільки «система перебуває у серйозній кризі».

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У 2023 році до Шенгену вступлять ще дві країни

Болгарія
Ще дві країни розраховують у 2023 році вступити до...

У Євросоюзі шукають варіанти збору даних про туристів до їхнього прибуття

Візи
Незважаючи на коригування термінів запуску Системи в'їзду/виїзду (EES), у...

ЄС скоро перестане ставити штампи до паспортів туристів при в’їзді до Європи

Візи
Чергову комп'ютеризацію пообіцяли туристам, які в'їжджають до Євросоюзу. Згідно...

Єврокомісія затвердила нову процедуру в’їзду до Шенгенської зони

Візи
Єврокомісія затвердила запровадження нової процедури в’їзду до Шенгенської зони...

Країни Євросоюзу скоро не ставитимуть штампи у паспорти на кордоні

Візи
Громадянам третіх країн, яким дозволено в'їзд до Шенгенської зони,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму