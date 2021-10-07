Сильное землетрясение потрясло Токио (ВИДЕО)

Сильное землетрясение магнитудой 6,1 потряс Токио и его окрестности, сообщила государственная вещательная компания Японии NHK со ссылкой на Reuters.

Толчок, зарегистрированный в 10:41 вечера по местному времени (1:41 вечера по Гринвичу), был магнитудой пять по японской шкале, то есть такой, который может привести к повреждению зданий и отключения электричества, сообщила Японская метеорологическая служба.

Эпицентр землетрясения находился в северо-западной префектуре Тиба, к востоку от столицы Токио.

Пока опасности цунами нет, сообщает NHK.

Информации о значительных повреждениях нет.