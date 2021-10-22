Шестая волна в Японии. Правительство пытается спасти экономику

Отсутствие в Японии паспорта вакцинации и ограниченные возможности тестирования ставят под угрозу стремление возобновить экономику в ключевой период конца года, когда рестораны приносят до половины своего годового дохода, а туристические агентства наиболее загружены.

Это означает, что компании, опасающиеся новой волны пандемии зимой, не нанимают лишних рабочих и не заказывают больше товаров, пока не узнают больше о возобновлении экономики.

Местные органы власти в значительной степени предоставлены сами себе, создавая лоскутное одеяло из законов, связанных с COVID-19. На карту поставлено то, насколько быстро Япония сможет вернуть часть из 44 миллиардов долларов, потраченных иностранными туристами в 2019 году, и смогут ли общие внутренние расходы в 53 миллиарда долларов быть высвобождены для стимулирования экономики.

В случае неудачи повторное открытие может дорого обойтись новому премьер-министру Фумио Кишида, который ожидает выборов менее чем через две недели. Его предшественник был отстранен от власти после того, как его популярность снизилась из-за подозрений в том, что правительство плохо отреагировало на пандемию COVID-19.

Конец года имеет решающее значение для баров и ресторанов в Японии, где компании проводят крупные мероприятия «забыть год», а ужин в конце года с деловыми партнерами и друзьями является важным обычаем.

Тесты и паспорта

Первоначально Японию критиковали за медленное внедрение вакцинации, которое оставило ее позади большинства развитых стран и сделало эпидемию варианта Дельта восприимчивым к эпидемии.

Даже в этом случае количество случаев упало до нуля, что позволило правительству постепенно начать работу над программой повторного открытия, которая будет включать использование сертификатов о вакцинации и тестирование COVID-19. Проблема с паспортами вакцины заключается в том, что помимо нерешенных вопросов конфиденциальности, вакцинация проводилась местными властями, и нет единой базы данных.

Хотя город Токио почти не продвинулся в реализации программы, некоторые муниципалитеты предприняли шаги самостоятельно. Остров Исигаки модифицировал телефонное приложение, которое теперь служит мобильным регистром вакцинации. Туристы могут предъявить карту иммунизации, чтобы получить дисконтную карту в магазинах и ресторанах.

Новый премьер-министр Кишида пообещал увеличить возможности тестирования, но аналогичные обещания, данные его предшественниками, не принесли ощутимых улучшений. Макото Шимоараисо, правительственный чиновник, отвечающий за реагирование на пандемию, сказал, что правительство «экспериментирует с оптимальным пакетом, например, для футбольного поля, стадиона, ресторанов и пабов».