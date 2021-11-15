Хорватия. Археологи обнаружили постройки мигрантов, укрывающихся от немцев

На хорватском острове Раб исследователи обнаружили следы зданий, построенных переселенцами из Далмации для защиты от остготов. Археологи также обнаружили элементы, которые могут указывать на то, что в последующие века остров был затоплен другой волной миграции, на этот раз людей, спасающихся от нападений славян или авар.

Деревянный дом, скопления монет и африканская утварь

Открытие произошло в рамках совместного проекта Института археологии Университета кардинала Стефана Вышинского в Варшаве и Института археологии в Загребе.

— Сезон этого года принес удивительные и чрезвычайно важные открытия в контексте всего региона Восточной Адриатики, — сказал Польскому агентству печати проф. Фабиан Велц, руководитель польской группы исследователей. Координатором хорватской команды является д-р Ана Конестра.

В этом году археологи провели раскопки в заливе Подсило на севере острова, в раннеримском сельском комплексе вилл, который был обнаружен всего несколькими годами ранее благодаря георадарным исследованиям. До сих пор исследователи считали, что все обнаруженные постройки были возведены между I и III веками нашей эры.

— Оказалось, что исследуемый нами район поселения также был заселен позже, после падения Западной Римской империи. Самодельная деревянная архитектура была построена на остатках полуразрушенной виллы. Для нас это было полной неожиданностью, — отметил проф. Фабиан Велк в интервью PAP.

Исследователь также добавил, что эти примитивные сооружения, вероятно, были возведены под угрозой вторжения остготов римскими поселенцами-мигрантами из провинции Далмация, которая занимает территорию современной северной Хорватии. Эти области (включая остров Раб) были частично захвачены германскими варварскими племенами императором Юстинианом в конце 6 века нашей эры.

Как отмечает проф. Фабиан Велк, такое представление о происхождении новых поселенцев подтверждается скоплениями византийских и остготских монет того времени, обнаруженными при раскопках. Он добавил, что новоселы приспособили и без того частично разрушенную виллу к своим потребностям, установив деревянные стены и крыши, поддерживаемые столбами.

— Несмотря на довольно примитивные условия, они поддерживали относительно высокий уровень жизни. Среди остатков импровизированных комнат мы нашли только импортные африканские сосуды для масла и вина, изделия из стекла и бронзы, в том числе многочисленные монеты, перечислил археолог.

По его мнению, все эти элементы свидетельствуют об интенсивных контактах тогдашних жителей острова Раб с римскими африканскими провинциями и с другими частями Средиземного моря.

Революционное открытие

Возможно, что остров, являющийся своего рода убежищем (убежищем), стал свидетелем не одной миграции.

— В 7 веке в дачном комплексе снова был произведен очень предварительный ремонт. Все указывает на то, что мы имеем дело с очередной волной переселенцев-переселенцев, но на этот раз, возможно, ищущих убежища на острове от волны славян или авар, ворвавшихся в то время на Балканы, — предположил проф. Фабиан Велк.

По мнению исследователя, семивековая фаза поселения на острове Раб уникальна в мире археологии.

— Это первая подобная находка в Северо-восточном Адриатическом регионе. Он дает представление о миграционных процессах, происходивших в конце античности и начале средневековья, что уникально по археологическим материалам, — заверил PAP Prof. Welc.

Это не единственное важное открытие, которое исследователи сделали на острове в этом году. Благодаря радиолокационным исследованиям в районе западной части бухты удалось обнаружить еще одно монументальное сооружение. Скорее всего, он был выложен мозаикой, о чем свидетельствуют находки многочисленных тессеров (маленьких кубиков, образующих мозаику), найденных на земле.

— План этого предположения свидетельствует о том, что здание выполняло тепловые функции, что мы постараемся подтвердить в ходе раскопок следующего года, — заявил проф. Welc.

Как заверил исследователь, наиболее интересные открытия польско-хорватского коллектива в будущем станут доступны для посещения туристами.

Остров Раб находился в стратегическом месте на карте маршрутов Рима. По этой причине император Октавиан Август (63 г. до н.э. — 14 г. н.э.) построил порт и город, укрепленный стенами, некоторые из которых сохранились в виде реликвий до наших дней. В основном с острова вывозились керамические изделия, возможно, масло и вино, а возможно, и рыба. Вместо этого стеклянная посуда, вино хорошего качества и высококачественные сосуды terra sigillata были импортированы, в основном из Туниса, а в меньших количествах — также с Ближнего Востока.