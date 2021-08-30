В ОАЭ возобновили выдачу туристических виз гражданам всех стран

Власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили о возобновлении выдачи туристических виз гражданам всех стран, вакцинированных от COVID-19, с 30 августа 2021 года.

Решение Федерального управления по вопросам идентификации и гражданства и Национального управления по чрезвычайным ситуациям, кризисов и стихийных бедствий распространяется на страны, въезд из которых ранее был запрещен.

Все прибывающие туристы будут сдавать ПЦР-тесты в аэропорту прибытия. В отношении туристов, которые не прошли вакцинацию, в силе останутся правила, введенные ранее. Сертификаты о вакцинации вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, можно загрузить в мобильное приложение Al Hosn.

С 15 августа 2021 Федеральное управление по идентификации личности и гражданства Объединенных Арабских Эмиратов объявили о начале приема сертификатов о вакцинации против COVID-19, изданных за рубежом.

С 20 августа посещать общественные места в Абу-Даби могут только вакцинированы от COVID-19. Без сертификата нельзя попасть в торговые центры, рестораны и кафе, тренажерные залы и спортивные клубы, культурные центры и музеи, а также на курорты и в тематические парки.

Вход только вакцинированным открыт в университеты, институты, государственные и частные школы, а также в детские сады на территории эмирата. Новые правила не распространяются на посещение супермаркетов и аптек.

Ограничения действуют в отношении жителей столицы в возрасте от 15 лет и не распространяются на освобожденных от вакцинации, зарегистрированных в мобильном приложении Al Hosn.