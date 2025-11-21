Страны Персидского залива готовят единую туристическую визу GCC — «арабский Шенген»

Страны Персидского залива делают шаг к беспрецедентной интеграции: Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) — ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман — намерены создать единое туристическое пространство по образцу Шенгенской зоны.
Первый этап: объединение границ ОАЭ и Бахрейна
В декабре 2025 года начнётся пилотный проект: все формальности — миграция, безопасность, таможня — будут проходить один раз, а затем действовать в обе стороны.
Это сократит время пересечения границы почти вдвое.
Если пилот подтвердит эффективность, система постепенно охватит весь ССАГПЗ.
Единая GCC Grand Tours Visa
Следующий шаг — запуск общей туристической визы GCC Grand Tours Visa, которая позволит иностранцам посещать все шесть стран по одному документу.
Одно путешествие сможет объединить:
-
современные мегаполисы Дубая,
-
культурные центры Саудовской Аравии,
-
природные ландшафты Омана.
Туризм как двигатель реформ
Страны GCC активно диверсифицируют экономику и стремятся привлечь 128 млн туристов ежегодно к 2030 году.
Единая виза — стратегический инструмент для развития региона как единого направления отдыха.
Препятствия
Несмотря на энтузиазм, есть вызовы:
-
различия в инфраструктуре аэропортов,
-
необходимость защиты совместной базы данных,
-
политические и технические риски,
-
разные темпы модернизации у членов ССАГПЗ.
Но успешный декабрьский пилот может навсегда изменить путешествия по Персидскому заливу.