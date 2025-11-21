Страны Персидского залива готовят единую туристическую визу GCC — «арабский Шенген»

ГлавнаяВизыСтраны Персидского залива готовят единую туристическую визу GCC — «арабский Шенген»
Пілотна інтеграція кордонів між ОАЕ та Бахрейном почнеться у грудні 2025 року. Якщо система спрацює, шість держав Перської затоки отримають єдину туристичну візу, що дозволить мандрівникам вільно пересуватися регіоном.

Перська затока готує єдину туристичну візу GCC: нова “арабська Шенген-зона”

Страны Персидского залива делают шаг к беспрецедентной интеграции: Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) — ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман — намерены создать единое туристическое пространство по образцу Шенгенской зоны.

Первый этап: объединение границ ОАЭ и Бахрейна

В декабре 2025 года начнётся пилотный проект: все формальности — миграция, безопасность, таможня — будут проходить один раз, а затем действовать в обе стороны.

Это сократит время пересечения границы почти вдвое.

Если пилот подтвердит эффективность, система постепенно охватит весь ССАГПЗ.

Единая GCC Grand Tours Visa

Следующий шаг — запуск общей туристической визы GCC Grand Tours Visa, которая позволит иностранцам посещать все шесть стран по одному документу.

Одно путешествие сможет объединить:

  • современные мегаполисы Дубая,

  • культурные центры Саудовской Аравии,

  • природные ландшафты Омана.

Туризм как двигатель реформ

Страны GCC активно диверсифицируют экономику и стремятся привлечь 128 млн туристов ежегодно к 2030 году.

Единая виза — стратегический инструмент для развития региона как единого направления отдыха.

Препятствия

Несмотря на энтузиазм, есть вызовы:

  • различия в инфраструктуре аэропортов,

  • необходимость защиты совместной базы данных,

  • политические и технические риски,

  • разные темпы модернизации у членов ССАГПЗ.

Но успешный декабрьский пилот может навсегда изменить путешествия по Персидскому заливу.

