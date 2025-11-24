США ускоряют выдачу виз для болельщиков чемпионата мира 2026 года

По мере приближения чемпионата мира по футболу 2026 года США делают важный шаг навстречу фанатам со всего мира: упрощают и ускоряют визовую процедуру для тех, кто уже купил билеты на матчи. Цель понятна — чтобы обладатели билетов смогли без лишних бюрократических проволочек попасть на стадионы.

17 ноября 2025 года президент Дональд Трамп и глава FIFA Джанни Инфантино объявили о запуске программы «FIFA Pass» — системы приоритетной записи на визовые собеседования для подтверждённых держателей билетов. Это ответ на опасения, что ужесточение иммиграционной политики США может отпугнуть иностранных болельщиков.

Чемпионат, который с 11 июня по 19 июля 2026 года примут США, Мексика и Канада, станет крупнейшим в истории: 48 команд, 104 матча и, по прогнозам, от 5 до 10 миллионов посетителей. Из 16 городов-хозяев 11 находятся в США — среди них Лос-Анджелес, Нью-Йорк/Нью-Джерси, Даллас и Майами, где состоится финал. Уже 34 сборные обеспечили себе участие, включая Францию, Бразилию и Аргентину, и аналитики не исключают, что турнир побьёт рекорды чемпионата 1994 года.

FIFA Pass: приоритет в очереди, но не «волшебный пропуск»

«FIFA Prioritized Appointment Scheduling System» позволяет болельщикам, купившим билеты через официальные каналы FIFA, подать запрос на ускоренное назначение визового собеседования в посольствах и консульствах США.

На брифинге в Овальном кабинете Трамп вместе с Инфантино, госсекретарём Марко Рубио и главой DHS Кристи Ноэм назвали программу «подарком настоящим фанатам». Президент заявил, что это позволит «тем, кто долго ждёт, запросить приоритетную запись» и призвал «не тянуть с подачей заявок».

Инфантино, в свою очередь, заявил, что FIFA Pass обеспечит болельщикам «лучшие возможные условия»:

«Мы хотим быть уверены, что те, кто купил билет и любит футбол, действительно смогут приехать на чемпионат мира 2026 года», — отметил он, прогнозируя продажи на уровне 6–7 млн билетов.

Госдепартамент уже направил в ключевые дипломатические представительства более 400 дополнительных консульских сотрудников, удвоив штат в самых загруженных регионах.

Но власти сразу обозначили границы ожиданий. Рубио подчеркнул: «Билет — это не виза». Программа лишь продвигает заявителя в очереди, но не отменяет проверок безопасности, интервью и решений консула. Отказы по стандартным основаниям — визовые нарушения, неблагонадёжность, риски — остаются в силе.

Политика запретов и «футбольная дипломатия»

Инициатива FIFA Pass появилась на фоне усиления миграционных ограничений. С июня 2025 года США ввели полный запрет на въезд граждан 12 стран и частичные ограничения ещё для семи, в основном в Африке и на Ближнем Востоке. Официально команды-участники чемпионата от этих мер защищены, но отдельные случаи показывают, насколько хрупкой может быть спортивная дипломатия. Так, женская сборная Сенегала по баскетболу отказалась от тренировочного сбора в США из-за проблем с визами.

Критики считают, что FIFA Pass решает проблему лишь частично. В странах Южной Азии и Латинской Америки запись на собеседование может растягиваться на месяцы. Если часть ресурсов уйдёт на обработку заявок от болельщиков, обычные туристы и бизнес-путешественники рискуют ждать ещё дольше.

Дополнительный резонанс вызвали заявления Трампа о «проблемных» принимающих городах. Президент уже успел пригрозить переносом матчей из Сиэтла, который должен принять шесть игр, заявив, что «если там будет ожидаться беспорядок, мы попросим Джанни перенести матчи в другой город». Местные власти, разумеется, подобные угрозы восприняли негативно.

При этом в США создана межведомственная рабочая группа по подготовке к ЧМ-2026. Её задача — координировать инфраструктурные проекты, безопасность и туризм. Турнир подаётся как «шанс раз в жизни», совпадающий с 250-летием США.

Что это значит для болельщиков и экономики

Для болельщиков, мечтающих увидеть Месси в Майами, Роналду (если доиграет) в Лос-Анджелесе или Мбаппе в Нью-Йорке, FIFA Pass может серьёзно облегчить жизнь. Заявки будут подаваться через отдельный портал, где данные билета автоматически «привяжут» к визовому делу. В ряде стран это может сократить ожидание с полугода до нескольких недель.

Экономический эффект тоже впечатляет: по оценкам, чемпионат может принести экономике США до 5 млрд долларов. Хост-города рассчитывают на рост загрузки отелей, ресторана и баров, бизнеса развлечений и транспортных компаний.

Но главный вопрос — реализация. Если система заработает чётко, она станет сильным сигналом, что США готовы открыться миру хотя бы ради большого футбольного праздника. Если же очереди, сбои и путаница возьмут верх, турнир рискует запомниться не только голами, но и визовым хаосом.

Для фанатов вывод прост:

чем раньше вы купите билет, подадите на визу и зарегистрируетесь в системе FIFA Pass, тем выше шансы, что летом 2026 года вы будете петь гимны на трибуне, а не смотреть матчи из дома.