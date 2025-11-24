ГлавнаяВизыСША ускоряют выдачу виз для болельщиков чемпионата мира 2026 года
США ускоряют выдачу виз для болельщиков чемпионата мира 2026 года

По мере приближения чемпионата мира по футболу 2026 года США делают важный шаг навстречу фанатам со всего мира: упрощают и ускоряют визовую процедуру для тех, кто уже купил билеты на матчи. Цель понятна — чтобы обладатели билетов смогли без лишних бюрократических проволочек попасть на стадионы.

17 ноября 2025 года президент Дональд Трамп и глава FIFA Джанни Инфантино объявили о запуске программы «FIFA Pass» — системы приоритетной записи на визовые собеседования для подтверждённых держателей билетов. Это ответ на опасения, что ужесточение иммиграционной политики США может отпугнуть иностранных болельщиков.

Чемпионат, который с 11 июня по 19 июля 2026 года примут США, Мексика и Канада, станет крупнейшим в истории: 48 команд, 104 матча и, по прогнозам, от 5 до 10 миллионов посетителей. Из 16 городов-хозяев 11 находятся в США — среди них Лос-Анджелес, Нью-Йорк/Нью-Джерси, Даллас и Майами, где состоится финал. Уже 34 сборные обеспечили себе участие, включая Францию, Бразилию и Аргентину, и аналитики не исключают, что турнир побьёт рекорды чемпионата 1994 года.

FIFA Pass: приоритет в очереди, но не «волшебный пропуск»

«FIFA Prioritized Appointment Scheduling System» позволяет болельщикам, купившим билеты через официальные каналы FIFA, подать запрос на ускоренное назначение визового собеседования в посольствах и консульствах США.

На брифинге в Овальном кабинете Трамп вместе с Инфантино, госсекретарём Марко Рубио и главой DHS Кристи Ноэм назвали программу «подарком настоящим фанатам». Президент заявил, что это позволит «тем, кто долго ждёт, запросить приоритетную запись» и призвал «не тянуть с подачей заявок».

Инфантино, в свою очередь, заявил, что FIFA Pass обеспечит болельщикам «лучшие возможные условия»:

«Мы хотим быть уверены, что те, кто купил билет и любит футбол, действительно смогут приехать на чемпионат мира 2026 года», — отметил он, прогнозируя продажи на уровне 6–7 млн билетов.

Госдепартамент уже направил в ключевые дипломатические представительства более 400 дополнительных консульских сотрудников, удвоив штат в самых загруженных регионах.

Но власти сразу обозначили границы ожиданий. Рубио подчеркнул: «Билет — это не виза». Программа лишь продвигает заявителя в очереди, но не отменяет проверок безопасности, интервью и решений консула. Отказы по стандартным основаниям — визовые нарушения, неблагонадёжность, риски — остаются в силе.

Политика запретов и «футбольная дипломатия»

Инициатива FIFA Pass появилась на фоне усиления миграционных ограничений. С июня 2025 года США ввели полный запрет на въезд граждан 12 стран и частичные ограничения ещё для семи, в основном в Африке и на Ближнем Востоке. Официально команды-участники чемпионата от этих мер защищены, но отдельные случаи показывают, насколько хрупкой может быть спортивная дипломатия. Так, женская сборная Сенегала по баскетболу отказалась от тренировочного сбора в США из-за проблем с визами.

Критики считают, что FIFA Pass решает проблему лишь частично. В странах Южной Азии и Латинской Америки запись на собеседование может растягиваться на месяцы. Если часть ресурсов уйдёт на обработку заявок от болельщиков, обычные туристы и бизнес-путешественники рискуют ждать ещё дольше.

Дополнительный резонанс вызвали заявления Трампа о «проблемных» принимающих городах. Президент уже успел пригрозить переносом матчей из Сиэтла, который должен принять шесть игр, заявив, что «если там будет ожидаться беспорядок, мы попросим Джанни перенести матчи в другой город». Местные власти, разумеется, подобные угрозы восприняли негативно.

При этом в США создана межведомственная рабочая группа по подготовке к ЧМ-2026. Её задача — координировать инфраструктурные проекты, безопасность и туризм. Турнир подаётся как «шанс раз в жизни», совпадающий с 250-летием США.

Что это значит для болельщиков и экономики

Для болельщиков, мечтающих увидеть Месси в Майами, Роналду (если доиграет) в Лос-Анджелесе или Мбаппе в Нью-Йорке, FIFA Pass может серьёзно облегчить жизнь. Заявки будут подаваться через отдельный портал, где данные билета автоматически «привяжут» к визовому делу. В ряде стран это может сократить ожидание с полугода до нескольких недель.

Экономический эффект тоже впечатляет: по оценкам, чемпионат может принести экономике США до 5 млрд долларов. Хост-города рассчитывают на рост загрузки отелей, ресторана и баров, бизнеса развлечений и транспортных компаний.

Но главный вопрос — реализация. Если система заработает чётко, она станет сильным сигналом, что США готовы открыться миру хотя бы ради большого футбольного праздника. Если же очереди, сбои и путаница возьмут верх, турнир рискует запомниться не только голами, но и визовым хаосом.

Для фанатов вывод прост:

чем раньше вы купите билет, подадите на визу и зарегистрируетесь в системе FIFA Pass, тем выше шансы, что летом 2026 года вы будете петь гимны на трибуне, а не смотреть матчи из дома.

