Шенгенская виза в 2025 году: где проще всего получить и как повысить шансы на одобрение

Собираетесь в Европу в конце 2025 года или строите планы на 2026-й? Тогда важно заранее понять, в каких консульствах чаще всего одобряют шенгенские визы и как подготовиться к подаче, чтобы избежать отказов.
Страны с самыми высокими показателями одобрения
По данным за 2024 год, ряд консульств демонстрирует стабильно высокий процент положительных решений. В десятку лидеров входят:
-
Исландия — 91,25%
-
Словакия — 89,25%
-
Италия — 88,72%
-
Румыния — 88,36%
-
Швейцария — 88,12%
-
Венгрия — 87,23%
-
Норвегия — 87,20%
-
Греция — 85,86%
-
Австрия — 85,78%
-
Люксембург — 85,65%
Для сравнения: средний показатель по Шенгенской зоне — около 52%.
Стоит ли подавать туда, где «проще» получить визу
Попытка выбрать консульство с самым высоким уровнем одобрения может привести к проблемам. Согласно правилам, подавать заявку можно только:
-
в страну, которая действительно является целью поездки;
-
либо туда, где вы проведёте большую часть времени;
-
при одинаковой длительности — в страну первого въезда.
Несоблюдение этих правил может закончиться отказом.
Страны, где уровень одобрения снизился
По сравнению с 2023 годом показатели Германии, Польши, Латвии и Литвы просели. Эксперты связывают это с увеличившимся потоком заявителей и внутренними корректировками миграционной политики.
Растущий объём заявок
В 2024 году страны Шенгена получили более 11,7 млн заявлений. Поток сохраняется и в 2025 году. Это означает более долгие сроки рассмотрения и повышенное внимание к документам.
Влияет ли гражданство заявителя
Да. Некоторые национальности традиционно получают высокий процент одобрений. Например, в 2024 году:
-
Либерия — 97,6%
-
Вануату — 95,79%
-
Замбия — 88,87%
-
Ботсвана — 83,10%
-
Нигер — 78,86%
Самые низкие показатели были у граждан Гвинеи-Бисау, Гаити и Таджикистана.
Как повысить шансы на успешное получение визы
-
Подавайте документы заранее — за 4–6 недель.
-
Следите за маршрутом — бронь отелей и билетов должна соответствовать плану поездки.
-
Проверьте пакет документов — финансы, цель визита, страховка.
-
Добавьте сопроводительное письмо — краткое объяснение маршрута.
-
Избегайте пиковых дат — ноябрь и декабрь всегда перегружены.
Что изменится в 2026 году
ЕС внедряет единую цифровую платформу, которая должна упростить подачу заявлений и сократить сроки рассмотрения. Ожидается, что большинство стран Шенгена подключится к системе в 2026 году.