Шенгенская виза в 2025 году: где проще всего получить и как повысить шансы на одобрение

Собираетесь в Европу в конце 2025 года или строите планы на 2026-й? Тогда важно заранее понять, в каких консульствах чаще всего одобряют шенгенские визы и как подготовиться к подаче, чтобы избежать отказов.

Страны с самыми высокими показателями одобрения

По данным за 2024 год, ряд консульств демонстрирует стабильно высокий процент положительных решений. В десятку лидеров входят:

Исландия — 91,25%

Словакия — 89,25%

Италия — 88,72%

Румыния — 88,36%

Швейцария — 88,12%

Венгрия — 87,23%

Норвегия — 87,20%

Греция — 85,86%

Австрия — 85,78%

Люксембург — 85,65%

Для сравнения: средний показатель по Шенгенской зоне — около 52%.

Стоит ли подавать туда, где «проще» получить визу

Попытка выбрать консульство с самым высоким уровнем одобрения может привести к проблемам. Согласно правилам, подавать заявку можно только:

в страну, которая действительно является целью поездки;

либо туда, где вы проведёте большую часть времени;

при одинаковой длительности — в страну первого въезда.

Несоблюдение этих правил может закончиться отказом.

Страны, где уровень одобрения снизился

По сравнению с 2023 годом показатели Германии, Польши, Латвии и Литвы просели. Эксперты связывают это с увеличившимся потоком заявителей и внутренними корректировками миграционной политики.

Растущий объём заявок

В 2024 году страны Шенгена получили более 11,7 млн заявлений. Поток сохраняется и в 2025 году. Это означает более долгие сроки рассмотрения и повышенное внимание к документам.

Влияет ли гражданство заявителя

Да. Некоторые национальности традиционно получают высокий процент одобрений. Например, в 2024 году:

Либерия — 97,6%

Вануату — 95,79%

Замбия — 88,87%

Ботсвана — 83,10%

Нигер — 78,86%

Самые низкие показатели были у граждан Гвинеи-Бисау, Гаити и Таджикистана.

Как повысить шансы на успешное получение визы

Подавайте документы заранее — за 4–6 недель. Следите за маршрутом — бронь отелей и билетов должна соответствовать плану поездки. Проверьте пакет документов — финансы, цель визита, страховка. Добавьте сопроводительное письмо — краткое объяснение маршрута. Избегайте пиковых дат — ноябрь и декабрь всегда перегружены.

Что изменится в 2026 году

ЕС внедряет единую цифровую платформу, которая должна упростить подачу заявлений и сократить сроки рассмотрения. Ожидается, что большинство стран Шенгена подключится к системе в 2026 году.