С сегодняшнего дня хорваты ездят в США без виз

С сегодняшнего дня граждане Хорватии могут путешествовать в США без визы, сообщает БНР со ссылкой на посольство США в Загребе.

Решение электронной системы авторизации путешествий (ESTA) распространяется на граждан Хорватии, которые едут в США с туристическими или деловыми целями не более чем на 90 дней, уточняет газета Jutarnji List.

Čestitke Hrvatskoj 🇭🇷 on officially joining the #VisaWaiverProgram! Croatians traveling to the #USA 🇺🇸 for business or tourism can now apply for ESTA approval at https://t.co/UmnueGuKRb FAQ: https://t.co/qIsVYyPoAP pic.twitter.com/S4G8108KqR — U.S. Embassy Zagreb (@USEmbZagreb) October 23, 2021

Членство Хорватии в так называемой безвизовой программе (VWP) является важным шагом в дальнейшем укреплении экономического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности между двумя странами, заявили в посольстве США.

Чтобы страна могла войти в программу VWP, она должна соответствовать критериям в области борьбы с терроризмом, правоохранительной деятельности, иммиграции, безопасности документов и управления границами, говорится в заявлении.