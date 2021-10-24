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С сегодняшнего дня хорваты ездят в США без виз

Глеб Парфененко
С сегодняшнего дня хорваты ездят в США без виз
United States of America (USA) national flag with Croatia National flag. Grunge background

С сегодняшнего дня граждане Хорватии могут путешествовать в США без визы, сообщает БНР со ссылкой на посольство США в Загребе.

Решение электронной системы авторизации путешествий (ESTA) распространяется на граждан Хорватии, которые едут в США с туристическими или деловыми целями не более чем на 90 дней, уточняет газета Jutarnji List.

Членство Хорватии в так называемой безвизовой программе (VWP) является важным шагом в дальнейшем укреплении экономического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности между двумя странами, заявили в посольстве США.

Чтобы страна могла войти в программу VWP, она должна соответствовать критериям в области борьбы с терроризмом, правоохранительной деятельности, иммиграции, безопасности документов и управления границами, говорится в заявлении.

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