Иностранцы, потерявшие работу в ОАЭ получат до 180-дневного льготного периода

Иностранцы, потерявшие работу в ОАЭ, скоро смогут оставаться в стране до шести месяцев в рамках новых реформ руководства, объявленных в воскресенье.

В настоящее время закон ОАЭ позволяет уволенным сотрудникам покинуть страну в течение 30 дней. Но власть ослабляют льготный период и позволяют людям оставаться на работе от трех до шести месяцев после потери работы.

Это объявление приносит большое облегчение сотрудникам, поскольку дает им достаточно времени для поиска другой работы. Для ОАЭ это поможет сохранить таланты внутри страны.

«Мы сокращаем льготный период для выезда из страны после освобождения. Вместо прежних 30 дней у людей будет от 90 до 180 дней, чтобы покинуть страну», — сказал Тани бин Ахмед Аль Зейуди, государственный министр внешней торговли.

Проекты 50: Модернизация виз, разрешений на работу

Одной из ключевых законодательных изменений, вводимых в рамках «проектов 50-х», является реструктуризация системы въезда и проживания, которая обновляется для подтверждения позиции ОАЭ в качестве идеального места для работы, инвестиций, предпринимательства, образования и жизни.

Об этом было объявлено в рамках реформ Года 50-х, направленных на удержание талантов в стране.

Другие конкретные нормативные изменения включают:

— Продолжение разрешения на командировку с 3 месяцев до 6 месяцев

— Спонсорство родителей по визе прямых членов семьи

— Продолжение вида на жительство на один год по гуманитарным делам

— Продолжение предельного возраста детей по месту жительства родителей с 18 до 25 лет

— Продолжение льготного периода при потере работы или выходе на пенсию до 90-180 дней