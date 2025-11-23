Электронный Китай: Поднебесная вводит новые правила въезда для туристов

Китай меняет правила пересечения границы: с 20 ноября 2025 года все иностранные путешественники обязаны заполнять электронную въездную карту (Arrival Card). Об этом сообщил «National Immigration Administration (NIA)», информация подтверждена DIP. Нововведение призвано упростить и ускорить прохождение контроля в аэропортах страны.
Электронную карту можно заполнить заранее на официальном сайте s.nia.gov.cn или по прибытии, используя электронный терминал или бумажный бланк. Новая система аналогична решениям, которые уже действуют в ряде азиатских стран: меньше очередей, меньше бюрократии и более точная цифровая обработка данных.
Самые популярные направления среди туристов в Китае
Китай остаётся одним из самых разнообразных и насыщенных туристических направлений мира. DIP подготовил обзор маршрутов, которые чаще всего выбирают путешественники из России.
Пекин — сердце древней и современной Поднебесной
- Запретный город
Огромный дворцовый комплекс с 600-летней историей — обязательный пункт для каждого туриста.
- Площадь Тяньаньмэнь
Крупнейшая площадь мира и символ важных исторических событий.
- Великая Китайская стена
Посещение одной из секций стены — культовый пункт любой поездки.
- Летний дворец
Императорский парк с озёрами, пагодами и живописной архитектурой.
Шанхай — ультрасовременный мегаполис
- Набережная Вайтань (Бунд)
Исторические здания с видом на футуристический Пудун.
- Телебашня «Жемчужина Востока»
Одна из главных достопримечательностей города.
- Сад Юйюань
Островок классической китайской эстетики в центре мегаполиса.
- Нанкинская улица
Главная торговая магистраль Шанхая.
Сиань — сокровища китайской древности
- Терракотовая армия
Мировой археологический шедевр, насчитывающий тысячи статуй воинов.
- Городская стена Сианя
Одна из наиболее хорошо сохранившихся в мире.
- Большая пагода диких гусей
Буддийский храм VII века.
- Мусульманский квартал
Кухня, рынки и ремёсла — маршрут для любителей атмосферы.
Гуйлинь и река Лицзян — пейзажи, ставшие иконой Китая
- Река Лицзян
Карстовые горы, отражающиеся в воде — одно из самых фотографируемых мест страны.
- Рисовые террасы Лунцзи
Грандиозные массивы террас, созданные вручную.
- Пещера Тростниковой флейты
Карстовая пещера с подсветкой.
- Яншо
Популярный городок для треккинга, велопрогулок и отдыха.
Гонконг — восточные традиции в сочетании с западной динамикой
- Виктория-Пик
Панорамная точка с легендарным видом.
- Бухта Виктория
Световое шоу и небоскрёбы.
- Храм Вонг Тай Син
Один из важнейших даосских храмов мегаполиса.
- Диснейленд Гонконга
Популярное место для семейного отдыха.
Другие востребованные маршруты
- Шёлковый путь
Сиань — Дуньхуан — Урумчи: древние города и культурные памятники.
- Чайные плантации Ханчжоу
Путешествие в мир знаменитого чая Лунцзин.
- Тибет
Лхаса, дворец Потала и монастыри. Требует специального разрешения.
DIP рекомендует туристам
– бронировать отели и билеты заранее;
– изучить особенности регионов поездки;
– внимательно ознакомиться с правилами въезда и транзита;
– учитывать сезонность и климатические условия.
Китай — одно из немногих направлений, сочетающих древнейшую историю, футуристические города и природные пейзажи, которые невозможно забыть. Новые правила въезда сделают посещение ещё удобнее и безопаснее.