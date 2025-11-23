ГлавнаяВизыЭлектронный Китай: Поднебесная вводит новые правила въезда для туристов
ВизыКитайТуризм

Электронный Китай: Поднебесная вводит новые правила въезда для туристов

Глеб Парфененко
Глеб Парфененко
Електронний Китай: Піднебесна вводить нові правила в’їзду для туристів

Китай меняет правила пересечения границы: с 20 ноября 2025 года все иностранные путешественники обязаны заполнять электронную въездную карту (Arrival Card). Об этом сообщил «National Immigration Administration (NIA)», информация подтверждена DIP. Нововведение призвано упростить и ускорить прохождение контроля в аэропортах страны.

Электронную карту можно заполнить заранее на официальном сайте s.nia.gov.cn или по прибытии, используя электронный терминал или бумажный бланк. Новая система аналогична решениям, которые уже действуют в ряде азиатских стран: меньше очередей, меньше бюрократии и более точная цифровая обработка данных.

Самые популярные направления среди туристов в Китае

Китай остаётся одним из самых разнообразных и насыщенных туристических направлений мира. DIP подготовил обзор маршрутов, которые чаще всего выбирают путешественники из России.

Пекин — сердце древней и современной Поднебесной

  • Запретный город
    Огромный дворцовый комплекс с 600-летней историей — обязательный пункт для каждого туриста.
  • Площадь Тяньаньмэнь
    Крупнейшая площадь мира и символ важных исторических событий.
  • Великая Китайская стена
    Посещение одной из секций стены — культовый пункт любой поездки.
  • Летний дворец
    Императорский парк с озёрами, пагодами и живописной архитектурой.

Шанхай — ультрасовременный мегаполис

  • Набережная Вайтань (Бунд)
    Исторические здания с видом на футуристический Пудун.
  • Телебашня «Жемчужина Востока»
    Одна из главных достопримечательностей города.
  • Сад Юйюань
    Островок классической китайской эстетики в центре мегаполиса.
  • Нанкинская улица
    Главная торговая магистраль Шанхая.

Сиань — сокровища китайской древности

  • Терракотовая армия
    Мировой археологический шедевр, насчитывающий тысячи статуй воинов.
  • Городская стена Сианя
    Одна из наиболее хорошо сохранившихся в мире.
  • Большая пагода диких гусей
    Буддийский храм VII века.
  • Мусульманский квартал
    Кухня, рынки и ремёсла — маршрут для любителей атмосферы.

Гуйлинь и река Лицзян — пейзажи, ставшие иконой Китая

  • Река Лицзян
    Карстовые горы, отражающиеся в воде — одно из самых фотографируемых мест страны.
  • Рисовые террасы Лунцзи
    Грандиозные массивы террас, созданные вручную.
  • Пещера Тростниковой флейты
    Карстовая пещера с подсветкой.
  • Яншо
    Популярный городок для треккинга, велопрогулок и отдыха.

Гонконг — восточные традиции в сочетании с западной динамикой

  • Виктория-Пик
    Панорамная точка с легендарным видом.
  • Бухта Виктория
    Световое шоу и небоскрёбы.
  • Храм Вонг Тай Син
    Один из важнейших даосских храмов мегаполиса.
  • Диснейленд Гонконга
    Популярное место для семейного отдыха.

Другие востребованные маршруты

  • Шёлковый путь
    Сиань — Дуньхуан — Урумчи: древние города и культурные памятники.
  • Чайные плантации Ханчжоу
    Путешествие в мир знаменитого чая Лунцзин.
  • Тибет
    Лхаса, дворец Потала и монастыри. Требует специального разрешения.

DIP рекомендует туристам

– бронировать отели и билеты заранее;
– изучить особенности регионов поездки;
– внимательно ознакомиться с правилами въезда и транзита;
– учитывать сезонность и климатические условия.

Китай — одно из немногих направлений, сочетающих древнейшую историю, футуристические города и природные пейзажи, которые невозможно забыть. Новые правила въезда сделают посещение ещё удобнее и безопаснее.

Свежие новости

Похожие новости

Популярные рубрики

ТуризмУкраинаРоссияСШАCOVID Travel NewsТурцияLifeStyleЕгипетМедицина

Популярные темы

COVID-19Война РФ против УкраиныкоронавирусЕвропакурьезсанкцииВладимир ПутинпандемияДжо Байден

Соцсети

Внимание

Полная републикация материалов сайта dip.org.ua в социальных сетях запрещена. Частичная перепечатка (до 30% объема материала) возможна при наличии в начале поста активной гиперссылки на источник публикации и кликабельной ссылки на страницу dip.org.ua в социальных сетях.

При использовании материалов dip.org.ua на других интернет-сайтах прямая активная гиперссылка на страницу, содержащую оригинал публикации, обязательна. Ссылка должна быть заметной и располагаться в самом начале публикации. Иначе мы будем ругаться.

Сайт может содержать контент, который не подходит для просмотра людьми младше 16 лет.

© 2022 DIP - Туристический портал