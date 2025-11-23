Электронный Китай: Поднебесная вводит новые правила въезда для туристов

Китай меняет правила пересечения границы: с 20 ноября 2025 года все иностранные путешественники обязаны заполнять электронную въездную карту (Arrival Card). Об этом сообщил «National Immigration Administration (NIA)», информация подтверждена DIP. Нововведение призвано упростить и ускорить прохождение контроля в аэропортах страны.

Электронную карту можно заполнить заранее на официальном сайте s.nia.gov.cn или по прибытии, используя электронный терминал или бумажный бланк. Новая система аналогична решениям, которые уже действуют в ряде азиатских стран: меньше очередей, меньше бюрократии и более точная цифровая обработка данных.

Самые популярные направления среди туристов в Китае

Китай остаётся одним из самых разнообразных и насыщенных туристических направлений мира. DIP подготовил обзор маршрутов, которые чаще всего выбирают путешественники из России.

Пекин — сердце древней и современной Поднебесной

Запретный город

Огромный дворцовый комплекс с 600-летней историей — обязательный пункт для каждого туриста.

Площадь Тяньаньмэнь

Крупнейшая площадь мира и символ важных исторических событий.

Великая Китайская стена

Посещение одной из секций стены — культовый пункт любой поездки.

Летний дворец

Императорский парк с озёрами, пагодами и живописной архитектурой.

Шанхай — ультрасовременный мегаполис

Набережная Вайтань (Бунд)

Исторические здания с видом на футуристический Пудун.

Телебашня «Жемчужина Востока»

Одна из главных достопримечательностей города.

Сад Юйюань

Островок классической китайской эстетики в центре мегаполиса.

Нанкинская улица

Главная торговая магистраль Шанхая.

Сиань — сокровища китайской древности

Терракотовая армия

Мировой археологический шедевр, насчитывающий тысячи статуй воинов.

Городская стена Сианя

Одна из наиболее хорошо сохранившихся в мире.

Большая пагода диких гусей

Буддийский храм VII века.

Мусульманский квартал

Кухня, рынки и ремёсла — маршрут для любителей атмосферы.

Гуйлинь и река Лицзян — пейзажи, ставшие иконой Китая

Река Лицзян

Карстовые горы, отражающиеся в воде — одно из самых фотографируемых мест страны.

Рисовые террасы Лунцзи

Грандиозные массивы террас, созданные вручную.

Пещера Тростниковой флейты

Карстовая пещера с подсветкой.

Яншо

Популярный городок для треккинга, велопрогулок и отдыха.

Гонконг — восточные традиции в сочетании с западной динамикой

Виктория-Пик

Панорамная точка с легендарным видом.

Бухта Виктория

Световое шоу и небоскрёбы.

Храм Вонг Тай Син

Один из важнейших даосских храмов мегаполиса.

Диснейленд Гонконга

Популярное место для семейного отдыха.

Другие востребованные маршруты

Шёлковый путь

Сиань — Дуньхуан — Урумчи: древние города и культурные памятники.

Чайные плантации Ханчжоу

Путешествие в мир знаменитого чая Лунцзин.

Тибет

Лхаса, дворец Потала и монастыри. Требует специального разрешения.

DIP рекомендует туристам

– бронировать отели и билеты заранее;

– изучить особенности регионов поездки;

– внимательно ознакомиться с правилами въезда и транзита;

– учитывать сезонность и климатические условия.

Китай — одно из немногих направлений, сочетающих древнейшую историю, футуристические города и природные пейзажи, которые невозможно забыть. Новые правила въезда сделают посещение ещё удобнее и безопаснее.