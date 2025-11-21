ГлавнаяВизыЧМ-2026: Трамп запускает «FIFA-пропуск» для ускоренного получения виз
ВизыСШАТуризм

ЧМ-2026: Трамп запускает «FIFA-пропуск» для ускоренного получения виз

Новий режим обробки заявок дозволить власникам квитків на матчі оминути довгі черги, але в’їзд усе одно не гарантований.

Глеб Парфененко
Глеб Парфененко
Трамп відкриває “FIFA-пріоритет”: фанати Мундіалю 2026 отримають швидші візи до США

Футбольные болельщики, планирующие поездку в США на чемпионат мира 2026 года, смогут получить приоритетные визовые собеседования. Об этом президент Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме.

Новая система под названием FIFA Prioritised Appointment Scheduling System позволит обладателям билетов обойти длинные очереди и быстрее назначить визовое интервью.

Трамп подчеркнул, что эта инициатива должна стать ключевой частью «самого успешного чемпионата мира в истории».

Что даёт “FIFA-пропуск”?

По оценке президента FIFA Джанни Инфантино, в США прибудет 5–10 миллионов фанатов, поскольку именно там пройдёт большая часть матчей.

Преимущества:

  • ускоренное назначение даты визового интервью,

  • упрощённая проверка документов,

  • работа более 400 дополнительных консульских сотрудников, выделенных для ЧМ-2026.

Однако в некоторых странах ожидание всё ещё длительное: например, в Колумбии очередь на интервью достигает 11 месяцев.

Кому доступна ускоренная схема?

Пока неясно, смогут ли воспользоваться FIFA-пропуском граждане стран, попадающих под текущие визовые ограничения США.

Полный запрет действует для Афганистана, Ирана, Йемена, Сомали, Судана и других. Частично ограничены Куба, Венесуэла, Туркменистан, Лаос и др.

Кому виза не нужна?

Гражданам 42 стран, участвующих в программе безвизового въезда (VWP), разрешается посещать США на срок до 90 дней без визы.

Важная оговорка

Госсекретарь Марко Рубио отметил:

«Билет на матч — это не виза. Он не гарантирует въезд в США».

FIFA-пропуск лишь переносит заявку в приоритетную очередь — все стандартные проверки сохраняются.

Свежие новости

Похожие новости

Популярные рубрики

ТуризмУкраинаРоссияСШАCOVID Travel NewsТурцияLifeStyleЕгипетМедицина

Популярные темы

COVID-19Война РФ против УкраиныкоронавирусЕвропакурьезсанкцииВладимир ПутинпандемияДжо Байден

Соцсети

Внимание

Полная републикация материалов сайта dip.org.ua в социальных сетях запрещена. Частичная перепечатка (до 30% объема материала) возможна при наличии в начале поста активной гиперссылки на источник публикации и кликабельной ссылки на страницу dip.org.ua в социальных сетях.

При использовании материалов dip.org.ua на других интернет-сайтах прямая активная гиперссылка на страницу, содержащую оригинал публикации, обязательна. Ссылка должна быть заметной и располагаться в самом начале публикации. Иначе мы будем ругаться.

Сайт может содержать контент, который не подходит для просмотра людьми младше 16 лет.

© 2022 DIP - Туристический портал