ЧМ-2026: Трамп запускает «FIFA-пропуск» для ускоренного получения виз

Футбольные болельщики, планирующие поездку в США на чемпионат мира 2026 года, смогут получить приоритетные визовые собеседования. Об этом президент Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме.

Новая система под названием FIFA Prioritised Appointment Scheduling System позволит обладателям билетов обойти длинные очереди и быстрее назначить визовое интервью.

Трамп подчеркнул, что эта инициатива должна стать ключевой частью «самого успешного чемпионата мира в истории».

Что даёт “FIFA-пропуск”?

По оценке президента FIFA Джанни Инфантино, в США прибудет 5–10 миллионов фанатов, поскольку именно там пройдёт большая часть матчей.

Преимущества:

ускоренное назначение даты визового интервью,

упрощённая проверка документов,

работа более 400 дополнительных консульских сотрудников, выделенных для ЧМ-2026.

Однако в некоторых странах ожидание всё ещё длительное: например, в Колумбии очередь на интервью достигает 11 месяцев.

Кому доступна ускоренная схема?

Пока неясно, смогут ли воспользоваться FIFA-пропуском граждане стран, попадающих под текущие визовые ограничения США.

Полный запрет действует для Афганистана, Ирана, Йемена, Сомали, Судана и других. Частично ограничены Куба, Венесуэла, Туркменистан, Лаос и др.

Кому виза не нужна?

Гражданам 42 стран, участвующих в программе безвизового въезда (VWP), разрешается посещать США на срок до 90 дней без визы.

Важная оговорка

Госсекретарь Марко Рубио отметил:

«Билет на матч — это не виза. Он не гарантирует въезд в США».

FIFA-пропуск лишь переносит заявку в приоритетную очередь — все стандартные проверки сохраняются.