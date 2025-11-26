Бизнес-визы в Сингапур в 2025 году: варианты, условия и как подать заявку

Сингапур уже давно закрепил за собой репутацию одного из главных мировых бизнес-хабов. Страна привлекает предпринимателей и инвесторов стабильной экономикой, понятными правилами игры, развитой инфраструктурой и доступом к рынкам Юго-Восточной Азии и АСЕАН.

Международные корпорации и технологические гиганты выбирают Сингапур в качестве региональной штаб-квартиры, а для стартапов здесь работают акселераторы, инкубаторы и фонды. Иностранцам, которые приезжают для переговоров, открытия компании или инвестиций, доступно несколько типов бизнес-виз.

Ниже разберём ключевые варианты на 2025 год: краткосрочную въездную визу, предпринимательскую визу EntrePass и инвестиционную программу GIP.

Что такое бизнес-виза в Сингапур

Бизнес-виза требуется гражданам стран, не имеющих безвизового режима с Сингапуром. Она позволяет:

посещать деловые встречи и конференции

вести переговоры и заключать контракты

искать партнёров и инвесторов

Как правило, такая виза даёт право находиться в стране до 30–39 дней за визит, а в отдельных случаях может быть многократной и действовать до двух лет.

Важно: бизнес-виза не разрешает официально работать в сингапурской компании и получать зарплату в стране. Для трудоустройства нужен отдельный рабочий пермит.

Въездная виза: одноразовая и многократная

Въездная виза Сингапура подходит и для деловых поездок, и для туризма. При подаче заявления можно выбрать:

single-entry — для одной поездки

multiple-entry — для нескольких въездов в течение срока действия визы

Максимальная продолжительность пребывания (обычно 30–90 дней) зависит от гражданства и решений иммиграционной службы.

При этом виза сама по себе является предварительным разрешением. Окончательное решение о въезде принимают сотрудники миграционного контроля по прибытии.

Документы для получения въездной бизнес-визы

Базовый пакет включает:

Анкета по форме 14A

Заполненная и подписанная, данные должны совпадать с паспортом.

Недавнее фото

Цветная фотография на белом фоне, сделанная не более трёх месяцев назад, в тёмной одежде. Для загрузки онлайн используется формат 400×514 пикселей.

Копия загранпаспорта

Страница с персональными данными, срок действия паспорта — минимум шесть месяцев после планируемой поездки.

Рекомендательное письмо (опционально)

Его может оформить гражданин или постоянный житель Сингапура через Singpass. Для деловых виз часто письмо пишет принимающая сингапурская компания. В некоторых случаях подойдёт письмо от посольства вашей страны.

За рассмотрение заявления взимается невозвратный сбор 30 SGD, который оплачивается онлайн. Обычно рассмотрение занимает около трёх рабочих дней, но в отдельных случаях может затянуться — лучше подавать документы заранее.

Ограничения въездной бизнес-визы

С этой визой нельзя:

работать в Сингапуре по найму

учиться на длительных образовательных программах

Для работы требуется рабочий пермит, для учёбы — студенческая виза.

Как подать заявку на въездную бизнес-визу

Доступны два пути:

Онлайн — через местного спонсора с аккаунтом Singpass (гражданин или постоянный резидент).

Через диппредставительство — в посольстве/консульстве Сингапура или через аккредитованного визового агента.

EntrePass: виза для основателей инновационного бизнеса

EntrePass — это специализированная виза для иностранных предпринимателей, которые хотят создать и развивать инновационный бизнес в Сингапуре и использовать страну как плацдарм для выхода на рынки Азии.

Главный акцент делается на:

новизне продукта или технологии

потенциале роста и масштабирования

вкладе компании в сингапурскую экономику

Классический малый бизнес (кафе, бары, салоны и т.п.) как правило не подпадает под критерии EntrePass.

Основные условия EntrePass

Требования к компании:

частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в ACRA

бизнес новый (менее 12 месяцев) или на стадии регистрации

заявитель по EntrePass обычно владеет не менее 30% компании

Дополнительно могут учитываться:

наличие инвестиций от признанных фондов или бизнес-ангелов

участие в инкубаторах и акселераторах

успешные стартап-проекты в прошлом

патенты и другие объекты интеллектуальной собственности

научно-исследовательские разработки и коллаборации с университетами

Документы для EntrePass

Как правило, потребуются:

копия паспорта

детальный бизнес-план (до 10 страниц)

резюме с акцентом на предпринимательский опыт

финансовые и корпоративные документы (если бизнес уже ведётся)

подтверждающие материалы: сертификаты, патенты, соглашения, письма от партнёров

Подача заявки на EntrePass

Подготовить документы и бизнес-план. Подать онлайн-заявку на сайте Министерства труда (MOM), оплатить сбор 105 SGD. При одобрении получить письмо о принципиальном согласии (IPA), действительное 6 месяцев. Въехать в Сингапур и завершить оформление виза-карты через иммиграционные органы. Получить карту EntrePass после финальной регистрации.

Если в визе отказано, MOM направляет письмо с причинами, после чего при желании можно подать повторную заявку с усиленным пакетом документов.

GIP: инвестиционная программа с выходом на статус постоянного жителя

Global Investor Programme (GIP) — это программа для состоятельных предпринимателей и инвесторов, которая открывает ускоренный путь к статусу постоянного жителя Сингапура (PR).

Инвестиционные опции в рамках GIP

Среди возможных вариантов:

инвестиции от 10 млн SGD в новый или существующий бизнес в Сингапуре

вложения от 25 млн SGD в одобренный GIP-фонд, инвестирующий в сингапурские компании

создание семейного офиса с активами от 200 млн SGD и размещением части капитала в Сингапуре

Программа доступна в ряде приоритетных отраслей: технологии, производство, энергетика, логистика, безопасность, здравоохранение, потребительский сектор и другие.

Требования к заявителям GIP

Кандидатами могут выступать:

действующие владельцы бизнеса с опытом не менее трёх лет и годовым оборотом компании от 200 млн SGD

представители следующего поколения крупных семейных компаний с оборотом от 500 млн SGD и значимой долей участия

основатели быстрорастущих компаний с оценкой бизнеса от 500 млн SGD

руководители семейных офисов с активами от 200 млн SGD и подтверждённым опытом в бизнесе или инвестициях

Документы и процедура

Заявка сопровождается:

заполненными формами GIP

корпоративными и финансовыми отчётами

подтверждением источника средств

квитанцией об оплате регистрационного сбора (10 000 SGD)

Процесс включает:

Подачу документов через официальный портал. Анализ заявки и при необходимости — интервью с представителями EDB. Внесение инвестиций по выбранной категории и предоставление подтверждающих документов. Получение одобрения и оформление статуса PR для заявителя и членов семьи.

Полезные советы для деловых поездок в Сингапур

Чтобы сократить риски задержек и отказов:

Начинайте подготовку заранее, особенно если речь о EntrePass или GIP. Проверяйте срок действия паспорта и корректность всех анкет. Уточняйте актуальные требования на официальных сайтах. При сложных структурах инвестиций обращайтесь к местным консультантам. Планируйте поездку с запасом времени на рассмотрение заявки.

Сингапур сочетает строгие правила с предсказуемой регуляторной средой, что делает его удобной площадкой для долгосрочного планирования бизнеса.