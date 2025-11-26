Бизнес-визы в Сингапур в 2025 году: варианты, условия и как подать заявку

Сингапур уже давно закрепил за собой репутацию одного из главных мировых бизнес-хабов. Страна привлекает предпринимателей и инвесторов стабильной экономикой, понятными правилами игры, развитой инфраструктурой и доступом к рынкам Юго-Восточной Азии и АСЕАН.
Международные корпорации и технологические гиганты выбирают Сингапур в качестве региональной штаб-квартиры, а для стартапов здесь работают акселераторы, инкубаторы и фонды. Иностранцам, которые приезжают для переговоров, открытия компании или инвестиций, доступно несколько типов бизнес-виз.
Ниже разберём ключевые варианты на 2025 год: краткосрочную въездную визу, предпринимательскую визу EntrePass и инвестиционную программу GIP.
Что такое бизнес-виза в Сингапур
Бизнес-виза требуется гражданам стран, не имеющих безвизового режима с Сингапуром. Она позволяет:
-
посещать деловые встречи и конференции
-
вести переговоры и заключать контракты
-
искать партнёров и инвесторов
Как правило, такая виза даёт право находиться в стране до 30–39 дней за визит, а в отдельных случаях может быть многократной и действовать до двух лет.
Важно: бизнес-виза не разрешает официально работать в сингапурской компании и получать зарплату в стране. Для трудоустройства нужен отдельный рабочий пермит.
Въездная виза: одноразовая и многократная
Въездная виза Сингапура подходит и для деловых поездок, и для туризма. При подаче заявления можно выбрать:
-
single-entry — для одной поездки
-
multiple-entry — для нескольких въездов в течение срока действия визы
Максимальная продолжительность пребывания (обычно 30–90 дней) зависит от гражданства и решений иммиграционной службы.
При этом виза сама по себе является предварительным разрешением. Окончательное решение о въезде принимают сотрудники миграционного контроля по прибытии.
Документы для получения въездной бизнес-визы
Базовый пакет включает:
-
Анкета по форме 14A
Заполненная и подписанная, данные должны совпадать с паспортом.
-
Недавнее фото
Цветная фотография на белом фоне, сделанная не более трёх месяцев назад, в тёмной одежде. Для загрузки онлайн используется формат 400×514 пикселей.
-
Копия загранпаспорта
Страница с персональными данными, срок действия паспорта — минимум шесть месяцев после планируемой поездки.
-
Рекомендательное письмо (опционально)
Его может оформить гражданин или постоянный житель Сингапура через Singpass. Для деловых виз часто письмо пишет принимающая сингапурская компания. В некоторых случаях подойдёт письмо от посольства вашей страны.
За рассмотрение заявления взимается невозвратный сбор 30 SGD, который оплачивается онлайн. Обычно рассмотрение занимает около трёх рабочих дней, но в отдельных случаях может затянуться — лучше подавать документы заранее.
Ограничения въездной бизнес-визы
С этой визой нельзя:
-
работать в Сингапуре по найму
-
учиться на длительных образовательных программах
Для работы требуется рабочий пермит, для учёбы — студенческая виза.
Как подать заявку на въездную бизнес-визу
Доступны два пути:
-
Онлайн — через местного спонсора с аккаунтом Singpass (гражданин или постоянный резидент).
-
Через диппредставительство — в посольстве/консульстве Сингапура или через аккредитованного визового агента.
EntrePass: виза для основателей инновационного бизнеса
EntrePass — это специализированная виза для иностранных предпринимателей, которые хотят создать и развивать инновационный бизнес в Сингапуре и использовать страну как плацдарм для выхода на рынки Азии.
Главный акцент делается на:
-
новизне продукта или технологии
-
потенциале роста и масштабирования
-
вкладе компании в сингапурскую экономику
Классический малый бизнес (кафе, бары, салоны и т.п.) как правило не подпадает под критерии EntrePass.
Основные условия EntrePass
Требования к компании:
-
частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в ACRA
-
бизнес новый (менее 12 месяцев) или на стадии регистрации
-
заявитель по EntrePass обычно владеет не менее 30% компании
Дополнительно могут учитываться:
-
наличие инвестиций от признанных фондов или бизнес-ангелов
-
участие в инкубаторах и акселераторах
-
успешные стартап-проекты в прошлом
-
патенты и другие объекты интеллектуальной собственности
-
научно-исследовательские разработки и коллаборации с университетами
Документы для EntrePass
Как правило, потребуются:
-
копия паспорта
-
детальный бизнес-план (до 10 страниц)
-
резюме с акцентом на предпринимательский опыт
-
финансовые и корпоративные документы (если бизнес уже ведётся)
-
подтверждающие материалы: сертификаты, патенты, соглашения, письма от партнёров
Подача заявки на EntrePass
-
Подготовить документы и бизнес-план.
-
Подать онлайн-заявку на сайте Министерства труда (MOM), оплатить сбор 105 SGD.
-
При одобрении получить письмо о принципиальном согласии (IPA), действительное 6 месяцев.
-
Въехать в Сингапур и завершить оформление виза-карты через иммиграционные органы.
-
Получить карту EntrePass после финальной регистрации.
Если в визе отказано, MOM направляет письмо с причинами, после чего при желании можно подать повторную заявку с усиленным пакетом документов.
GIP: инвестиционная программа с выходом на статус постоянного жителя
Global Investor Programme (GIP) — это программа для состоятельных предпринимателей и инвесторов, которая открывает ускоренный путь к статусу постоянного жителя Сингапура (PR).
Инвестиционные опции в рамках GIP
Среди возможных вариантов:
-
инвестиции от 10 млн SGD в новый или существующий бизнес в Сингапуре
-
вложения от 25 млн SGD в одобренный GIP-фонд, инвестирующий в сингапурские компании
-
создание семейного офиса с активами от 200 млн SGD и размещением части капитала в Сингапуре
Программа доступна в ряде приоритетных отраслей: технологии, производство, энергетика, логистика, безопасность, здравоохранение, потребительский сектор и другие.
Требования к заявителям GIP
Кандидатами могут выступать:
-
действующие владельцы бизнеса с опытом не менее трёх лет и годовым оборотом компании от 200 млн SGD
-
представители следующего поколения крупных семейных компаний с оборотом от 500 млн SGD и значимой долей участия
-
основатели быстрорастущих компаний с оценкой бизнеса от 500 млн SGD
-
руководители семейных офисов с активами от 200 млн SGD и подтверждённым опытом в бизнесе или инвестициях
Документы и процедура
Заявка сопровождается:
-
заполненными формами GIP
-
корпоративными и финансовыми отчётами
-
подтверждением источника средств
-
квитанцией об оплате регистрационного сбора (10 000 SGD)
Процесс включает:
-
Подачу документов через официальный портал.
-
Анализ заявки и при необходимости — интервью с представителями EDB.
-
Внесение инвестиций по выбранной категории и предоставление подтверждающих документов.
-
Получение одобрения и оформление статуса PR для заявителя и членов семьи.
Полезные советы для деловых поездок в Сингапур
Чтобы сократить риски задержек и отказов:
-
Начинайте подготовку заранее, особенно если речь о EntrePass или GIP.
-
Проверяйте срок действия паспорта и корректность всех анкет.
-
Уточняйте актуальные требования на официальных сайтах.
-
При сложных структурах инвестиций обращайтесь к местным консультантам.
-
Планируйте поездку с запасом времени на рассмотрение заявки.
Сингапур сочетает строгие правила с предсказуемой регуляторной средой, что делает его удобной площадкой для долгосрочного планирования бизнеса.