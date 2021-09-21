ГлавнаяВЕЛИКОБРИТАНИЯВеликобритания объявила третьего подозреваемого в отравлении Скрипача
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Великобритания объявила третьего подозреваемого в отравлении Скрипача

Глеб Парфененко
Великобритания объявила третьего подозреваемого в отравлении Скрипача

Британская полиция объявила россиянина Дениса Сергеева третьим подозреваемым по делу Скрипача. Ему предъявили обвинение и объявили в розыск, сообщает ВВС.

Бывший офицер генерального разведки (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери в марте 2018 года, сидя на скамейке в городском парке. Дело вызвало международный скандал.

Следствие установило, что был использован «Новичок». На данный момент британские службы назвали виновными двух сотрудников ГРУ — Александра Петрова и Руслана Боширова. Сами они утверждают, что посещали Великобританию как туристы и не связаны со спецслужбами.

Эти двое въехали в страну 2 марта 2018 через аэропорт Гатвик. По данным полиции Великобритании, их настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мышкин. Третий обвиняемый, Денис Сергеев, использовал имя Сергей Федотов и прибыл в аэропорт Хитроу в тот же день.

Полиция заявила, что у них есть доказательства того, что при отравлении Сергея Скрипаля эти трое действовали как одна команда. Зафиксирован ряд встреч между ними во время пребывания в Великобритании.

Недавно было объявлено, что россияне, подозреваемые в совершении отравления в Солсбери в 2018 году, связанные со взрывом на складе оружия в Чехии. Доказательства связывают взрыв 2014 года и попытку отравления болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева с подразделением российской военной разведки ГРУ, сообщила тогда Би-би-си.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияТалибанпогодаДжо БайденКабулБлижний Востоквакцина

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International