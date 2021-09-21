Великобритания объявила третьего подозреваемого в отравлении Скрипача

Британская полиция объявила россиянина Дениса Сергеева третьим подозреваемым по делу Скрипача. Ему предъявили обвинение и объявили в розыск, сообщает ВВС.

Бывший офицер генерального разведки (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери в марте 2018 года, сидя на скамейке в городском парке. Дело вызвало международный скандал.

Следствие установило, что был использован «Новичок». На данный момент британские службы назвали виновными двух сотрудников ГРУ — Александра Петрова и Руслана Боширова. Сами они утверждают, что посещали Великобританию как туристы и не связаны со спецслужбами.

Эти двое въехали в страну 2 марта 2018 через аэропорт Гатвик. По данным полиции Великобритании, их настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мышкин. Третий обвиняемый, Денис Сергеев, использовал имя Сергей Федотов и прибыл в аэропорт Хитроу в тот же день.

Полиция заявила, что у них есть доказательства того, что при отравлении Сергея Скрипаля эти трое действовали как одна команда. Зафиксирован ряд встреч между ними во время пребывания в Великобритании.

Недавно было объявлено, что россияне, подозреваемые в совершении отравления в Солсбери в 2018 году, связанные со взрывом на складе оружия в Чехии. Доказательства связывают взрыв 2014 года и попытку отравления болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева с подразделением российской военной разведки ГРУ, сообщила тогда Би-би-си.