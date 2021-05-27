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В Великобритании бутылка вина, посвященная Наполеону Бонапарту, была продана за 21000 фунтов стерлингов

По данным Decanter, в ходе интенсивных торгов на аукционе Christie’s была продана бутылка вина 1821 года за 21000 фунтов стерлингов.

Организаторы заявили, что покупатель Christie’s в Великобритании купил бутылку, которая «вероятно, является одной из 12 бутылок, оставшихся в мире».

Когда он был частью редкого и популярного ящика сладких вин, зарезервированного для Наполеона в тюрьме на острове Святой Елены в центре южной части Атлантического океана.

Вино, известное как Grand Constance 1821, прославился более века назад. До 19 века его поклонниками были от Джорджа Вашингтона до короля Георга III и Фридриха Великого.

Наполеон Бонапарт, одна из самых противоречивых исторических фигур, родился в 1769 году, но его имя прославилось с началом Французской революции 1789 года.

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В 1798 году он возглавил французскую кампанию в Египте, он также оккупировал ряд европейских стран и дважды стал императором Франции. Он умер 5 мая 1821.

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