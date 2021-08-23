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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В Атлантическом океане зафиксировано второе мощное землетрясение

Евгений Подольский

Землетрясение магнитудой 7,1 вновь потряс Южные Сандвичевы острова, заявил сегодня утром Геофизический институт США, цитируемый DPA.

Землетрясение было зарегистрировано в 21:33 по Гринвичу, а его эпицентр находился на 14 км ниже поверхности земли и примерно в 150 км от Южных Сандвичевых островов, а также в 2500 км от аргентинского архипелага Огненная Земля.

Национальный центр предупреждения о цунами США, который зарегистрировал землетрясение магнитудой 7,2, заявил, что непосредственной опасности для окружающих прибрежных районов нет.

Австралийская метеорологическая служба, которая зафиксировала землетрясение силой 6,8 балла, заявила, что опасности цунами нет.

Южные Сандвичевы острова — британская территория в самой южной части Атлантического океана.

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