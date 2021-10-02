Топливный кризис в Великобритании. Власти будут выдавать визы водителям иностранных танкеров

Ситуация на АЗС в Великобритании постепенно улучшается. По данным отраслевой организации PRA, 16 процентов из более чем 1000 обследованных станций не имеют топлива.

Хуже всего ситуация в Лондоне и на юго-востоке Англии. С другой стороны, поставки в северную Англию и Шотландию улучшаются.

Топливо не поступает на многие заправочные станции, потому что после Brexit в Великобритании не хватает водителей грузовиков, в том числе танкеров. В последние дни британцы начали массовую скупку бензина и дизельного топлива, что только усугубило ситуацию.

Британское правительство немедленно выдаст 300 временных виз водителям иностранных танкеров. Они смогут работать в Великобритании до конца марта следующего года. С понедельника топливо на станцию ​​будут доставлять военные водители.