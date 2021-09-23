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Россия обвинила Великобританию во лжи после обвинений Лондона по делу Скрипаля

Глеб Парфененко
Россия обвинила Великобританию во лжи после обвинений Лондона по делу Скрипаля

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обвинил Великобританию во лжи и попытке отвлечь внимание от других проблем после того, как британская полиция объявила, что установлен третий российский подозреваемый в покушении на убийство бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в 2018 году с применением «Новичок», сообщает Reuters.

«Это попытка прикрыть очередную ложь или подкрепить предварительную ложь», — сказал Нарышкин, сообщает Интерфакс.

Он сказал, что действия Великобритании направлены на то, чтобы «отвлечь внимание общественности от позорного вывода войск из Афганистана, особенно США и их союзников».

В августе талибы молниеносно захватили власть в Афганистане на фоне хаотического вывода войск Запада.

Во вторник министерство иностранных дел России заявило, что Великобритания использует дело об отравлении для преднамеренного саботажа российско-британских отношений.

Покушение на Сергея Скрипаля, который продавал российские секреты Лондону, вызвало один из крупнейших скандалов между Россией и Западом после холодной войны, что привело к взаимной высылке десятков дипломатов после того, как Великобритания обвинила Москву.

В 2018 году британские прокуроры предъявили двум гражданам России обвинения в заговоре с целью убийства Скрипаля и покушении на убийство его дочери Юлии и британского полицейского.

Во вторник Великобритания объявила, что еще одному россиянину были заочно предъявлены обвинения в связи с нападением, в результате которого погибла женщина, отравлена ​​»Новичком», добавив, что все трое подозреваемых являются сотрудниками российской военной разведки.

Москва отрицает свою причастность и называет эти обвинения антироссийской пропагандой.

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