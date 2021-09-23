Россия обвинила Великобританию во лжи после обвинений Лондона по делу Скрипаля

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обвинил Великобританию во лжи и попытке отвлечь внимание от других проблем после того, как британская полиция объявила, что установлен третий российский подозреваемый в покушении на убийство бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в 2018 году с применением «Новичок», сообщает Reuters.

«Это попытка прикрыть очередную ложь или подкрепить предварительную ложь», — сказал Нарышкин, сообщает Интерфакс.

Он сказал, что действия Великобритании направлены на то, чтобы «отвлечь внимание общественности от позорного вывода войск из Афганистана, особенно США и их союзников».

В августе талибы молниеносно захватили власть в Афганистане на фоне хаотического вывода войск Запада.

Во вторник министерство иностранных дел России заявило, что Великобритания использует дело об отравлении для преднамеренного саботажа российско-британских отношений.

Покушение на Сергея Скрипаля, который продавал российские секреты Лондону, вызвало один из крупнейших скандалов между Россией и Западом после холодной войны, что привело к взаимной высылке десятков дипломатов после того, как Великобритания обвинила Москву.

В 2018 году британские прокуроры предъявили двум гражданам России обвинения в заговоре с целью убийства Скрипаля и покушении на убийство его дочери Юлии и британского полицейского.

Во вторник Великобритания объявила, что еще одному россиянину были заочно предъявлены обвинения в связи с нападением, в результате которого погибла женщина, отравлена ​​»Новичком», добавив, что все трое подозреваемых являются сотрудниками российской военной разведки.

Москва отрицает свою причастность и называет эти обвинения антироссийской пропагандой.