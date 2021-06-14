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Джо Байден снова оплошал. В этот раз через «авиаторы»

«К Её Величеству прибыли президент США и его тёмные очки», — иронизирует британская пресса. Джо Байден приехал в Великобританию в рамках саммита «большой семёрки». На парад, который принимала Елизавета II, он явился в больших «авиаторах». Королевский протокол сильно осуждает подобные аксессуары в присутствии её величества. Потом Байдену, видимо, указали на промах, и на последующих кадрах президент уже без очков.

Джо Байден снова оплошал. В этот раз через "авиаторы"

СМИ обеих стран ещё до визита беспокоились насчёт соблюдения протокола. Байден — по происхождению ирландец, а по вероисповеданию католик, и кланяться королеве он не стал. Американские журналисты пишут, что так ему посоветовала мать ещё 39 лет назад, когда сенатор Байден встречался с Елизаветой в первый раз.

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Теперь он стал уже 13-м президентом США, с которым королева беседовала лично: это все американские лидеры за время её царствования, за исключением Линдона Джонсона.

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