Британцы не могут купить предметы первой необходимости, полки магазинов пусты

В выходные британские супермаркеты столкнулись с наплывом покупателей, которые оставили пустые полки. Каждый шестой британец заявил, что «не может купить основные продукты питания», а каждый третий уже начал закупать рождественские запасы накануне ожидаемого зимой дефицита. На фотографиях в СМИ видно пустые секции некоторых британских супермаркетов, в которых уже закончилось мясо, фрукты и замороженные продукты, пишет британский таблоид Daily Mail.

В субботу утром полки магазинов в Великобритании были пусты, и миллионы людей говорят, что не могут купить основные продукты питания в течение последних двух недель, поскольку кризис в системе поставок в Великобритании продолжается.

По данным Daily Mail, мясные продукты, фрукты и замороженные товары были распроданы, а покупатели запасаются туалетной бумагой и бутилированной водой накануне праздников.

Новые данные Управления национальной статистики (ONS) показывают, что примерно каждый шестой британец не смог купить продукты первой необходимости за последние две недели, что является последним признаком панических покупок в Великобритании.

Опрос 1000 потребителей, проведенный изданием The Grocer, показал, что две трети покупателей обеспокоены или «очень обеспокоены» возможным дефицитом продуктов питания и напитков перед Рождеством.

Чтобы гарантированно получить рождественский обед 25 декабря, сотни тысяч покупателей уже заказали рождественскую доставку, а каждый третий покупатель уже начал запасаться продуктами.

Высокопоставленные британские чиновники заявили, что они рассматривают возможность найма солдат в качестве водителей грузовиков перед Рождеством, чтобы предотвратить нехватку продовольствия, в то время как Великобритания переживает серию кризисов с хаотическими скачками цен на бензин и нехваткой грузовиков, сообщает Focus.

На фоне опасений нехватки продовольствия в ближайшие месяцы и панических покупок, приводят к опустошению полок супермаркетов, каждый шестой взрослый не смог купить основные продукты питания за последние две недели. По данным Управления национальной статистики, около 17% взрослых заявили, что не могут приобрести такие товары за их отсутствия. Почти четверть взрослых сказали то же самое о продуктах не первой необходимости. Управление национальной статистики пришло к такому выводу, проанализировав ответы 3326 взрослых, полученные с 22 сентября по 3 октября в ходе опроса «Мысли и образ жизни». Более того, 57% людей заявили, что все необходимое по-прежнему можно купить.

Каждый седьмой житель Великобритании не может купить топливо, так как опасения по поводу нехватки бензина и трудности с наймом водителей бензовозов привели к тому, что автомобилисты стоят в многочасовых очередях на автозаправочных станциях, которые закрываются из-за отсутствия поставок.