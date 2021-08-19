Папа Франциск: Вакцинация против COVID-19 это акт любви (ВИДЕО)

Папа Франциск призвал людей пройти иммунизацию от COVID-19 и назвал это «актом любви», сообщает Guardian.

Глава Римско-католической церкви сделал звонок на видео, опубликованным Ватиканом.

«Слава Богу и многим трудам, теперь у нас есть вакцины, которые защищают нас от коронавируса», — сказал Папа.

«Вакцины надеются положить конец пандемии, но только если они будут доступны каждому, и мы будем сотрудничать друг с другом», — сказал он в видео.

Папа говорит, что иммунизация вакцинами, одобренными органами здравоохранения, — это «акт любви».

«Вакцинация — это простой, но действенный способ распространить общее благо и позаботиться о своих соседях, особенно о наиболее уязвимых», — сказал он.

Папа не впервые говорит о важности вакцинации против COVID-19 и в своих посланиях подчеркивает, что лекарства следует распределять поровну, особенно в бедных странах.