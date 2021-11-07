Льотчики розповіли, чому краще не літати літаком після полудня під час свят

Туристам, которые дорожат каждой минутой и ненавидят ожидания, следует уточнить время вылета, прежде чем забронировать отпуск, и решительно отказаться от полета, если самолет летит после полудня во время праздничных дней. Об этом рассказали лётчики, ссылаясь на данные Бюро транспортной статистики и Управления транспортной безопасности (TSA).

Так, Кэтлин Бенгс, бывший пилот коммерческой авиакомпании и нынешний представитель FlightAware, — приложения, предоставляемые в реальном времени историческими и прогнозными данными отслеживания рейсов, поделилась в беседе с Forbes, что путешественники, желающие значительно снизить риск задержки рейса в праздничный период, должны руководствоваться золотым правилом – бронировать как можно раньше рейс в день поездки. «По статистике, ранний рейс поднимается в воздух с меньшими задержками и меньшим количеством отмены. Чем позже наступит день, тем больше вероятность того, что ваш рейс будет задержан или отменен. С течением дня у авиакомпаний становится все меньше возможностей для пассажиров, поэтому если вам действительно нужно успеть вовремя, лучший вариант – утренний рейс», – сообщила она.

Однако эта тенденция проявляется не только в праздничные дни, но и в течение всего года. Согласно данным Flightaware, которые отслеживали рейсы по всей территории США в июле 2021 года, показали, что от 85% до 90% утренних рейсов выполнялись вовремя, чего нельзя сказать о более поздних рейсах – от 65% до 70% рейсов, вылетающих между 15:00 и 20:00 были задержаны.

Вероятность задержки рейсов увеличивается в жаркие дни – например, перед новогодними и рождественскими праздниками. Проанализировав данные за последние 10 лет, специалисты FlightAware обнаружили, что рейсы, вылетающие в предпраздничные дни после 17:00, имели на 50 процентов больше задержек, чем вылетающие в полдень рейсы.

«Поздние рейсы сегмента, зависящие от экипажа и, возможно, самого самолета из предыдущего сегмента, более подвержены задержке. Другими словами, задержка раннего рейса может иметь «волновой эффект», при котором следующие рейсы также задерживаются», – объяснил Адит Дамодаран, экономист Hopper – сайта по поиску билетов.

Часто летающий Дэн Бирчелл рассказал The Sun, что в случае овербукинга на рейс более ранний рейс дает путешественникам преимущество: «Если вы прибудете на ранний рейс и возникнут какие-то проблемы, авиакомпания может перевести вас на более поздний рейс. Но если вы захотите полететь более поздним рейсом, они не смогут перевести вас на раньше, если вы не привезли с собой машину времени».

Кроме того, по словам стюардессы Стеллы Коннолли из Нью-Йорка, ранние полеты имеют другое преимущество для туристов – это не только более приятный экипаж, но и более чистые самолеты. В разговоре с NBC News она отметила следующее: «Ранние утренние рейсы – самые лучшие, ведь они почти всегда прибывают в аэропорт вовремя. Мы хотим вернуться домой или добраться до места назначения так же сильно, как и вы. Мы будем счастливы, если рейс вылетит вовремя».

По данным Национальной лаборатории сильных штормов, есть еще одна причина воспользоваться ранним утренним рейсом — в этом случае пассажиры будут иметь меньше шансов испытать турбулентность. Это связано с тем, что во второй половине дня чаще случаются грозы, вызывающие «неравный».