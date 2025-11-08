ГлавнаяИталияЗимний туризм в Италии: устойчивый рост и подорожание на фоне рекордного спроса
Зимний туризм в Италии: устойчивый рост и подорожание на фоне рекордного спроса

Італійські Альпи та Апенніни готуються до активного сезону 2025/2026, який обіцяє стабільне зростання та орієнтацію на міжнародних туристів.

Більше туристів, менше снігу: як Італія змінює зимовий туризм

От заснеженных пиков Доломитов до тихих деревушек Апеннин — Италия вступает в новый зимний сезон с ростом числа туристов на 3,8%, хотя внутренние поездки сокращаются.

По данным Обсерватории горного туризма Италии, сезон будет «позитивным, но без эйфории» — отрасль демонстрирует устойчивость в условиях экономических и климатических колебаний.

Иностранцы спасают статистику

Приезды иностранных туристов увеличатся на 8–9%, компенсируя падение внутреннего туризма. Особенно растут рынки Польши (+29,6%), Великобритании (+15,9%) и Чехии (+8,2%). Средняя продолжительность поездки — 6,2 ночи.

Ожидаемые доходы отрасли — 12,1 млрд евро (+3,6%). Основная прибыль поступает от отелей (5,9 млрд), спортивных услуг и проката (4,78 млрд) и ресторанов (1,42 млрд).

Путёвки дорожают

Зимний отдых подорожает в среднем на 5,8%. Неделя катания на лыжах для одного туриста обойдётся в 1 545 евро, для семьи из трёх человек — около 4 000 евро.

Ставка на устойчивое развитие

До 2030 года Италия делает акцент на экологичных решениях — от солнечных подъёмников до программ «нулевых отходов». Туристы всё чаще выбирают менее загруженные периоды и осознанные путешествия вместо массового потребления.

Лучшие курорты сезона

  • Кортіна-д’Ампеццо — признана «горнолыжным направлением года».

  • Мадонна-ди-Кампильо — семейный уют и идеальные трассы.

  • Ливиньо — лидер по экотуризму и шопингу без налогов.

  • Моэна и Курмайор — комфорт и лёгкий доступ.

Несмотря на подорожание, горы Италии сохраняют свой шарм: здесь можно найти баланс между роскошью, природой и осознанным отдыхом.

