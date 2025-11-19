Юридический конфликт лишил Рим одного из самых культовых кафе: Antico Caffè Greco закрылось после 250 лет истории

В Риме закрыли легендарное Antico Caffè Greco — одно из самых знаковых исторических кафе Европы. Место, где встречались писатели, художники, музыканты, кинозвезды и интеллектуалы со всего мира, перестало существовать из-за многолетнего юридического спора и резкого роста арендной платы: с 17 000 до 120 000 евро в месяц.

В октябре вывезли мебель, сняли портреты знаменитых гостей, упаковали столовое серебро. Кафе, которое столетиями служило культурной витриной Рима, осталось пустым силуэтом на престижной виа деи Кондотти.

Как начался спор

Конфликт между владельцами кафе — Карло Пеллегрини и Флавией Йоцци — и арендодателем, Израильской больницей Рима, начался в 2017 году, когда истек 80-летний контракт. Больница, управляющая недвижимостью для финансирования медуслуг, подняла аренду до уровня окружающих бутиков: Gucci, Versace, Dior.

Пеллегрини возразил:

«Мы могли бы платить больше, но не настолько. Это убивает бизнес».

После серии апелляций суд в 2024 году полностью встал на сторону арендодателя. Помещение было опечатано при участии карабинеров.

Что будет с историческим интерьером

Перед закрытием сотрудники вынесли произведения искусства на сумму около 8 млн евро. Все предметы — картины, скульптуры, декоративные элементы — были изъяты властями и переданы под защиту Министерства культуры.

По словам спецкомиссара больницы:

«Кафе обязательно откроется вновь. Его исторический облик будет сохранён».

Нового арендатора выберут после ремонта, и он должен будет гарантировать восстановление кафе в аутентичном виде.

Пустое место с великой историей

Сегодня Greco стоит пустым, а туристы заглядывают в окна, пытаясь увидеть остатки легендарного интерьера. На террасе висят таблички, просящие не бросать мусор.

«Я приходил сюда каждый день 15 лет», — говорит местный житель Мануэле Каппони. — «Печально, что всё закончилось ссорой. Но Рим переживал и худшие времена. Откроется новое кафе — просто дороже».