Японская железная дорога тестирует AI-сервис для туристов

Железнодорожная компания JR Central, обслуживающая центральный регион Тюбу Японии (включая район Фудзи), запускает пилотный проект по внедрению языкового сервиса, основанного на искусственном интеллекте. Он появится на токийском вокзале Синагава — одном из главных терминалов высокоскоростных поездов Tokaido Shinkansen.

Тестовый период продлится с середины декабря до середины марта. Туристам будет предложено отсканировать QR-код на станции, чтобы получить доступ к специальному сайту.

AI-чатбот сможет:

предоставлять подробную информацию о железнодорожных услугах и маршрутах;

объяснять, как покупать билеты;

рассказывать, что делать с крупным багажом;

учитывать местоположение пользователя и давать актуальные подсказки.

Сервис будет доступен на английском, китайском, корейском, французском и испанском языках. На английском также появятся исторические и культурные комментарии о регионах, через которые проходит поезд.

JR Central заявляет, что после завершения тестирования компания примет решение о расширении набора функций и увеличении зоны работы сервиса.