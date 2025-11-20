Япония планирует утроить «выездной сбор» для туристов: страна борется с овертуризмом

На фоне рекордного туристического наплыва японское правительство обсуждает один из самых обсуждаемых шагов последних лет: повышение выездного налога с нынешних ¥1 000 (около €6) до ¥3 000 (более €15) к 2026 году. Эта мера рассматривается как ключевой инструмент борьбы с овертуризмом.

Введённый в 2019 году, налог автоматически добавляется к авиабилетам и круизным поездкам всех, кто покидает Японию, включая транзитных пассажиров, чья пересадка превышает 24 часа.

Туристический бум, который начинает давить

Возвращение путешествий после пандемии стало для Японии триумфом:

2024 год: 36,9 млн иностранных туристов

Первое полугодие 2025 года: 21,5 млн посетителей

Сентябрь 2025 года: 3,26 млн гостей, +13,7% к 2024 году

На фоне слабой иены и популярности в соцсетях страны вроде Киото, Хоккайдо и Токио испытывают серьёзную нагрузку: очереди к святыням, давление на природу, жалобы жителей на «туристическую усталость».

К чему готовятся власти

Представители ЛДП объясняют: повышение сбора до ¥3 000 позволит финансировать:

технологии управления толпами

сохранение культурного наследия

экологическую защиту популярных регионов

Кіото: повышение налога на проживание — до ¥10 000 за ночь

С марта 2026 года в городе вводится новая система:

премиальные отели: до ¥10 000 за ночь

эконом-сегмент: ¥300–¥1 000

Власти говорят, что это поможет защитить объекты ЮНЕСКО и ограничить поток гостей.

Также обсуждается повышение визовых сборов в 2026 году.

Почему это выгодно?

Выездной налог в 2024 году принёс:

¥52,4 млрд (около €300 млн)

После увеличения доходы могут превысить ¥150 млрд ежегодно.

Опасения бизнеса

Рестораторы, гостиницы и туроператоры опасаются, что в условиях инфляции дополнительные сборы могут отпугнуть чувствительных к цене туристов.

Но по опросам, только около 12% европейцев могут изменить планы из-за роста налога.

Поедут ли туристы дальше?

Вероятнее всего, да: €9 сверху мало что меняют при общей стоимости поездки.

Но в популярные сезоны затраты действительно вырастут на €100+ за неделю.