WhatsApp укрепляет позиции как ключевой инструмент в туристическом маркетинге

WhatsApp давно перестал быть просто средством общения с друзьями. Сегодня он — стратегический инструмент для туристической индустрии, объединяющий клиентов и бренды в одном цифровом пространстве.

Авиакомпании, отели и турагентства активно внедряют платформу в свои процессы. Так, HolidayPirates за год увеличил аудиторию подписчиков в восемь раз и получает уже более 4% всего трафика из WhatsApp, используя канал для рассылок, акций и советов.

Мессенджеры задают новые стандарты клиентского сервиса

WhatsApp позволяет путешественникам получать мгновенные уведомления о рейсах, бронированиях и персональных предложениях. Компании, включая Air India и LNER, запустили каналы поддержки и виртуальных ассистентов прямо в приложении.

“Пользователи хотят получать помощь и рекомендации там, где они уже общаются каждый день — в мессенджерах,” — отмечают в Meta.

Персонализация и искусственный интеллект — будущее коммуникации

Современные решения на базе ИИ, как у стартапа Replyr.ai, уже автоматизируют процесс взаимодействия с туристом — от бронирования до заселения в отель.

Такие технологии сокращают время обслуживания и делают контакт с брендом максимально естественным.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы WhatsApp превратится в полноценную платформу для бронирований и обслуживания клиентов — без необходимости переходить на сайты или звонить в кол-центры.

Новые горизонты: LINE, Telegram и WeChat

В Азии WhatsApp конкурирует с LINE и WeChat, а в Европе и Латинской Америке остаётся основным каналом. Некоторые компании, например Marriott и Shangri-La, тестируют RCS и Telegram для интерактивных рассылок.

Мессенджеры становятся основой новой модели коммуникации в туризме — сочетая удобство, эмоциональную близость и персональный подход.

В мире, где клиенты ждут ответ здесь і сейчас, WhatsApp становится мостом между брендом і путешественником, обеспечивая скорость, доверие и реальную ценность общения.