Власти Стамбула запретили кормить бездомных собак на улицах города

Глеб Парфененко
Администрация Стамбула издала циркуляр, запрещающий кормление бездомных собак в общественных местах. Об этом сообщает газета Yeni Şafak. По данным турецкого правительства, в городах и сельских районах страны обитает более 4 миллионов бездомных собак.

В документе говорится, что бесконтрольное кормление животных создает риски для общественного здоровья и безопасности. Запрет распространяется на территории возле медицинских учреждений, школ, аэропортов, храмов, парков, садов, придорожных зон и детских площадок. Местные органы власти обязаны строго следить за выполнением указания.

Также напоминается, что всем муниципалитетам округа были выделены земельные участки для строительства приютов. Тем, кто ещё не завершил работы, предписано ускорить процесс.

Проблема бездомных животных давно вызывает споры в Турции. В прошлом году парламент принял закон, направленный на изъятие собак с улиц. Зоозащитники назвали его «законом об уничтожении», опасаясь массовых убийств животных и переполнения приютов.

Вопрос вновь стал резонансным в марте, когда в провинции Конья девочка погибла после нападения стаи бездомных собак. Случай вызвал резкую реакцию министров юстиции и внутренних дел, которые выступили за ужесточение контроля.

В августе власти Стамбула заявили о планах срочно убрать собак с улиц, однако решение пока реализовано лишь частично.

