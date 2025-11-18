Вьетнам устраивает фестивальный бум: дельта Меконга зовёт туристов за яркими впечатлениями

Вьетнам делает серьёзную ставку на событийный туризм: в дельте Меконга запускается серия зрелищных фестивалей, призванных раскрыть культурное и природное богатство региона. Местные власти рассчитывают, что такие мероприятия помогут стране приблизиться к цели — принять к 2025 году 25 млн иностранных и 150 млн внутренних туристов.
После корректировки административных границ провинции дельты переоценили свой потенциал и запланировали культурные, спортивные и коммерческие события, которые одновременно работают и на туристический поток, и на имидж региона, и на инвестиции.
Фестиваль краба в Камау: гастрономический рай
Народный комитет провинции Камау объявил о Фестивале краба Камау, который пройдёт с 16 по 22 ноября на разных площадках. В программе:
-
дегустации морепродуктов и местных деликатесов
-
культурные представления и ярмарки
-
бизнес-мероприятия и соглашения по торговле морепродуктами
Главный герой, разумеется, знаменитый краб Камау — визитная карточка провинции.
Фестиваль культуры реки Кантхо 2025
С 27 декабря 2025 года по 1 января 2026-го город Кантхо проведёт Фестиваль культуры реки Кантхо — одно из ключевых событий региона. Гостей ждут:
-
программы, посвящённые культуре речных и садовых районов
-
презентации маршрутов экологического туризма
-
гастрономические зоны с местной кухней
-
художественные выступления
Организаторы рассчитывают, что фестиваль укрепит речной туризм между Хошимином, Кантхо и другими провинциями дельты, а также поможет развивать трансграничные маршруты вдоль Меконга.
Древняя деревня Донг Хоа Хип и цветочная столица Са Дек
С 3 по 7 декабря в коммуне Кайбэ провинции Донгтхап пройдёт Фестиваль культуры и туризма древней деревни Донг Хоа Хип. Он будет посвящён:
-
традиционным ремёслам
-
сельскому образу жизни
-
возможностям экотуризма, связанным с сельским хозяйством
С 27 декабря по 4 января район Са Дек в той же провинции примет Фестиваль цветов и декоративных растений Са Дек 2025. Деревню давно называют «цветочной столицей» дельты Меконга — во время фестиваля здесь особенно много цветочных композиций, фотозон и ярмарок.
Новые туры по маршруту Хошимин — дельта Меконга
По данным департамента туризма Хошимина, запущен новый тур, который стартует в мегаполисе, проходит через провинции Донгтхап и Анзянг и включает:
-
посещение исторических и культурных объектов
-
знакомство с жизнью на пограничных территориях
-
наблюдение за торговлей на переходах между Вьетнамом и Камбоджей
Параллельно провинция Виньлонг продвигает концепцию «Один маршрут — три пункта назначения», объединяя ресурсы трёх бывших провинций — Ча Винь, Бен Че и Виньлонг.
Фестивали Вьетнама, которые стоит увидеть туристам
Тет (Tết Nguyên Đán) — Вьетнамский Новый год
Главный праздник страны, отмечаемый в конце января — середине февраля. Семейные встречи, угощения, визиты в пагоды, фейерверки и праздничные маркеты — идеальный момент для тех, кто хочет увидеть Вьетнам в максимально «живом» состоянии.
Фестиваль Середины Осени (Tết Trung Thu)
Праздник фонариков и детских шествий в сентябре. Туристам интересно поучаствовать в ночных процессиях с фонарями, увидеть танцы льва и дракона и попробовать лунные пряники.
Фестиваль Хюэ
Раз в два года в бывшей императорской столице Хюэ проходит масштабный культурный фестиваль с реконструкциями придворных церемоний, традиционным театром, музыкой и гастрономией.
Фестивали лодок и слонов
-
соревнования на лодках в разных регионах — яркие спортивно-культурные события
-
Фестиваль слонов в Даклаке — гонки, ритуалы и знакомство с культурой горных народов
Праздник духов и День освобождения Южного Вьетнама
Фестиваль духов (Tết Thanh Minh) — день уважения к предкам и ухода за могилами.
30 апреля, День освобождения Южного Вьетнама, сопровождается парадами, концертами и фейерверками по всей стране.