Вьетнам устраивает фестивальный бум: дельта Меконга зовёт туристов за яркими впечатлениями

Вьетнам делает серьёзную ставку на событийный туризм: в дельте Меконга запускается серия зрелищных фестивалей, призванных раскрыть культурное и природное богатство региона. Местные власти рассчитывают, что такие мероприятия помогут стране приблизиться к цели — принять к 2025 году 25 млн иностранных и 150 млн внутренних туристов.

После корректировки административных границ провинции дельты переоценили свой потенциал и запланировали культурные, спортивные и коммерческие события, которые одновременно работают и на туристический поток, и на имидж региона, и на инвестиции.

Фестиваль краба в Камау: гастрономический рай

Народный комитет провинции Камау объявил о Фестивале краба Камау, который пройдёт с 16 по 22 ноября на разных площадках. В программе:

дегустации морепродуктов и местных деликатесов

культурные представления и ярмарки

бизнес-мероприятия и соглашения по торговле морепродуктами

Главный герой, разумеется, знаменитый краб Камау — визитная карточка провинции.

Фестиваль культуры реки Кантхо 2025

С 27 декабря 2025 года по 1 января 2026-го город Кантхо проведёт Фестиваль культуры реки Кантхо — одно из ключевых событий региона. Гостей ждут:

программы, посвящённые культуре речных и садовых районов

презентации маршрутов экологического туризма

гастрономические зоны с местной кухней

художественные выступления

Организаторы рассчитывают, что фестиваль укрепит речной туризм между Хошимином, Кантхо и другими провинциями дельты, а также поможет развивать трансграничные маршруты вдоль Меконга.

Древняя деревня Донг Хоа Хип и цветочная столица Са Дек

С 3 по 7 декабря в коммуне Кайбэ провинции Донгтхап пройдёт Фестиваль культуры и туризма древней деревни Донг Хоа Хип. Он будет посвящён:

традиционным ремёслам

сельскому образу жизни

возможностям экотуризма, связанным с сельским хозяйством

С 27 декабря по 4 января район Са Дек в той же провинции примет Фестиваль цветов и декоративных растений Са Дек 2025. Деревню давно называют «цветочной столицей» дельты Меконга — во время фестиваля здесь особенно много цветочных композиций, фотозон и ярмарок.

Новые туры по маршруту Хошимин — дельта Меконга

По данным департамента туризма Хошимина, запущен новый тур, который стартует в мегаполисе, проходит через провинции Донгтхап и Анзянг и включает:

посещение исторических и культурных объектов

знакомство с жизнью на пограничных территориях

наблюдение за торговлей на переходах между Вьетнамом и Камбоджей

Параллельно провинция Виньлонг продвигает концепцию «Один маршрут — три пункта назначения», объединяя ресурсы трёх бывших провинций — Ча Винь, Бен Че и Виньлонг.

Фестивали Вьетнама, которые стоит увидеть туристам

Тет (Tết Nguyên Đán) — Вьетнамский Новый год

Главный праздник страны, отмечаемый в конце января — середине февраля. Семейные встречи, угощения, визиты в пагоды, фейерверки и праздничные маркеты — идеальный момент для тех, кто хочет увидеть Вьетнам в максимально «живом» состоянии.

Фестиваль Середины Осени (Tết Trung Thu)

Праздник фонариков и детских шествий в сентябре. Туристам интересно поучаствовать в ночных процессиях с фонарями, увидеть танцы льва и дракона и попробовать лунные пряники.

Фестиваль Хюэ

Раз в два года в бывшей императорской столице Хюэ проходит масштабный культурный фестиваль с реконструкциями придворных церемоний, традиционным театром, музыкой и гастрономией.

Фестивали лодок и слонов

соревнования на лодках в разных регионах — яркие спортивно-культурные события

Фестиваль слонов в Даклаке — гонки, ритуалы и знакомство с культурой горных народов

Праздник духов и День освобождения Южного Вьетнама

Фестиваль духов (Tết Thanh Minh) — день уважения к предкам и ухода за могилами.

30 апреля, День освобождения Южного Вьетнама, сопровождается парадами, концертами и фейерверками по всей стране.