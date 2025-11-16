ГлавнаяLifeStyleВаш телефон могут изъять в аэропорту: правило, о котором почти никто не...
LifeStyleТуризм

Ваш телефон могут изъять в аэропорту: правило, о котором почти никто не знает

Глеб Парфененко
Глеб Парфененко
Ваш телефон можуть вилучити в аеропорту: правило, про яке майже ніхто не знає

Во многих аэропортах мира действует правило, о котором знают не все: любой электронный девайс должен включаться по требованию службы безопасности. Если устройство разряжено и не демонстрирует работоспособность, его могут изъять как потенциально опасный предмет.

Это касается телефонов, планшетов, электронных книг, ноутбуков и других портативных устройств.

Европейские авиакомпании активно напоминают об этом:

  • British Airways уточняет, что сотрудники безопасности могут попросить включить любое устройство перед посадкой.
  • TUI рекомендует держать гаджеты заряженными до самого выхода на посадку.

Причина проста: муляж взрывного устройства не способен функционировать, и включение девайса — быстрый способ убедиться в его безопасности.

DIP напоминает о правилах провоза power bank и беспроводных наушников

Полный материал доступен здесь: Четыре авиакомпании больше не разрешают сдавать AirPods в багаж: что важно знать туристам

Правила для power bank

  • Запрещены к провозу в зарегистрированном багаже.

  • Разрешены только в ручной клади.

  • Лимиты по мощности — обычно 100–160 Вт·ч.

  • Некоторые авиакомпании ограничивают количество устройств.

  • Power bank должен быть защищён от повреждений.

Беспроводные наушники — новый запрет

Ряд авиакомпаний (EVA Air, UNI Air, Tigerair) запретили провоз Bluetooth-наушников и AirPods в сдаваемом багаже из-за литиевых батарей, аналогичных тем, что используются в power bank.

Такие устройства теперь необходимо перевозить только в ручной клади.

Почему это важно

  • Литиевые батареи могут воспламеняться при повреждении.

  • В багажном отсеке пожар сложно обнаружить и потушить.

Рекомендации путешественникам

  • Заряжайте устройства перед поездкой.

  • Ознакомьтесь с правилами вашей авиакомпании.

  • Перевозите power bank и наушники в ручной клади.

  • Следите за состоянием батарей и избегайте дешёвых зарядных устройств.

Соблюдение этих правил сделает путешествие более безопасным и поможет избежать неприятных ситуаций в аэропорту.

Свежие новости

Похожие новости

Популярные рубрики

ТуризмУкраинаРоссияСШАCOVID Travel NewsТурцияLifeStyleЕгипетМедицина

Популярные темы

COVID-19Война РФ против УкраиныкоронавирусЕвропакурьезсанкцииВладимир ПутинпандемияДжо Байден

Соцсети

Внимание

Полная републикация материалов сайта dip.org.ua в социальных сетях запрещена. Частичная перепечатка (до 30% объема материала) возможна при наличии в начале поста активной гиперссылки на источник публикации и кликабельной ссылки на страницу dip.org.ua в социальных сетях.

При использовании материалов dip.org.ua на других интернет-сайтах прямая активная гиперссылка на страницу, содержащую оригинал публикации, обязательна. Ссылка должна быть заметной и располагаться в самом начале публикации. Иначе мы будем ругаться.

Сайт может содержать контент, который не подходит для просмотра людьми младше 16 лет.

© 2022 DIP - Туристический портал