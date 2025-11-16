Ваш телефон могут изъять в аэропорту: правило, о котором почти никто не знает

Во многих аэропортах мира действует правило, о котором знают не все: любой электронный девайс должен включаться по требованию службы безопасности. Если устройство разряжено и не демонстрирует работоспособность, его могут изъять как потенциально опасный предмет.

Это касается телефонов, планшетов, электронных книг, ноутбуков и других портативных устройств.

Европейские авиакомпании активно напоминают об этом:

British Airways уточняет, что сотрудники безопасности могут попросить включить любое устройство перед посадкой.

TUI рекомендует держать гаджеты заряженными до самого выхода на посадку.

Причина проста: муляж взрывного устройства не способен функционировать, и включение девайса — быстрый способ убедиться в его безопасности.

DIP напоминает о правилах провоза power bank и беспроводных наушников

Правила для power bank

Запрещены к провозу в зарегистрированном багаже.

Разрешены только в ручной клади.

Лимиты по мощности — обычно 100–160 Вт·ч .

Некоторые авиакомпании ограничивают количество устройств.

Power bank должен быть защищён от повреждений.

Беспроводные наушники — новый запрет

Ряд авиакомпаний (EVA Air, UNI Air, Tigerair) запретили провоз Bluetooth-наушников и AirPods в сдаваемом багаже из-за литиевых батарей, аналогичных тем, что используются в power bank.

Такие устройства теперь необходимо перевозить только в ручной клади.

Почему это важно

Литиевые батареи могут воспламеняться при повреждении.

В багажном отсеке пожар сложно обнаружить и потушить.

Рекомендации путешественникам

Заряжайте устройства перед поездкой.

Ознакомьтесь с правилами вашей авиакомпании.

Перевозите power bank и наушники в ручной клади.

Следите за состоянием батарей и избегайте дешёвых зарядных устройств.

Соблюдение этих правил сделает путешествие более безопасным и поможет избежать неприятных ситуаций в аэропорту.