Ваш телефон могут изъять в аэропорту: правило, о котором почти никто не знает

Во многих аэропортах мира действует правило, о котором знают не все: любой электронный девайс должен включаться по требованию службы безопасности. Если устройство разряжено и не демонстрирует работоспособность, его могут изъять как потенциально опасный предмет.
Это касается телефонов, планшетов, электронных книг, ноутбуков и других портативных устройств.
Европейские авиакомпании активно напоминают об этом:
- British Airways уточняет, что сотрудники безопасности могут попросить включить любое устройство перед посадкой.
- TUI рекомендует держать гаджеты заряженными до самого выхода на посадку.
Причина проста: муляж взрывного устройства не способен функционировать, и включение девайса — быстрый способ убедиться в его безопасности.
DIP напоминает о правилах провоза power bank и беспроводных наушников
Правила для power bank
-
Запрещены к провозу в зарегистрированном багаже.
-
Разрешены только в ручной клади.
-
Лимиты по мощности — обычно 100–160 Вт·ч.
-
Некоторые авиакомпании ограничивают количество устройств.
-
Power bank должен быть защищён от повреждений.
Беспроводные наушники — новый запрет
Ряд авиакомпаний (EVA Air, UNI Air, Tigerair) запретили провоз Bluetooth-наушников и AirPods в сдаваемом багаже из-за литиевых батарей, аналогичных тем, что используются в power bank.
Такие устройства теперь необходимо перевозить только в ручной клади.
Почему это важно
-
Литиевые батареи могут воспламеняться при повреждении.
-
В багажном отсеке пожар сложно обнаружить и потушить.
Рекомендации путешественникам
-
Заряжайте устройства перед поездкой.
-
Ознакомьтесь с правилами вашей авиакомпании.
-
Перевозите power bank и наушники в ручной клади.
-
Следите за состоянием батарей и избегайте дешёвых зарядных устройств.
Соблюдение этих правил сделает путешествие более безопасным и поможет избежать неприятных ситуаций в аэропорту.