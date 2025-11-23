В Турции придумали, как заполнить пустующие отели: ставка на скидки и продлённое раннее бронирование

Турция начала активную борьбу за будущий туристический сезон: власти запускают новые меры поддержки, чтобы заполнить отели и удержать туристический поток на фоне инфляции, нестабильного спроса и смещения сезонов.

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой обратился к представителям отрасли с призывом продлить период раннего бронирования, подчеркнув, что это важнейший инструмент для стабилизации туррынка. За последние годы сезоны сместились: весна стала холоднее, а осень — теплее, что усложняет прогнозирование загрузки.

Эрсой объявил о возобновлении зимних субсидий DHMI, а также о расширении налоговых льгот на апрель и май и введении 10-процентной скидки на обслуживание внутренних рейсов в эти месяцы. Для дополнительной стимуляции спроса вводится и 5-процентное снижение цен.

Министр призвал отельеров и туроператоров не прекращать акции раннего бронирования, пока объекты размещения не будут полностью заполнены:

«Мы должны принимать меры и адаптироваться, а не просто ждать», — отметил Эрсой.

Тем временем Турция переживает период высокой инфляции, что напрямую отражается на стоимости отдыха. По данным на июль 2025 года:

цены в отелях и ресторанах выросли на 34% относительно июля 2024 года

по сравнению с декабрём 2024 года рост составил 23,5%

среднее увеличение за 12 месяцев — 48%

Из-за этого многие туристы, включая жителей самой Турции, переходят на более доступные направления, в первую очередь — Египет. Он предлагает привлекательные цены, стабильную погоду и сильные пакеты «всё включено». Это понимают и турецкие премиальные сети: например, Rixos активно расширяется в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе и выходит на средиземноморское побережье Египта.